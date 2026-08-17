La FTC américaine empêche le fabricant de Loctite de racheter Liquid Nails

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Henkel AG & Co. KGaA HNKG.DE , le fabricant de la colle de construction Loctite, s'est vu refuser l'acquisition de la marque concurrente Liquid Nails après qu'un tribunal américain a donné raison à la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, qui s'opposait à cette opération, vendredi.

* La société allemande Henkel avait accepté d'acheter la marque d'adhésifs Liquid Nails pour 725 millions de dollars à la société de capital-investissement American Industrial Partners en avril 2025.

* La FTC avait intenté une action en justice en décembre pour bloquer cette opération, arguant qu’elle éliminerait la concurrence entre les deux principales marques d’adhésifs de construction disponibles pour les consommateurs américains chez des détaillants tels que The Home Depot HD.N .

* Une juge new-yorkaise a décidé de bloquer l’opération, mais n’a pas rendu publique l’intégralité de sa décision afin de laisser aux entreprises le temps de demander le caviardage des informations sensibles.