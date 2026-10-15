La FTC américaine assigne OpenAI et Anthropic à comparaître pour préjudice causé aux consommateurs, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 8)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a adressé des assignations civiles aux géants de l'IA Anthropic et OpenAI, afin d'obtenir des documents relatifs à des incidents liés à la sécurité, a rapporté mercredi Axios, citant une source proche du dossier.

Cette enquête intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité de l’IA, après que des modèles auraient piraté des sites web et se seraient comportés de manière trompeuse ou agressive lors de tests, soulignant les risques liés à des systèmes de plus en plus autonomes et la pertinence des mesures de protection contre les préjudices.

Le mois dernier, Reuters avait rapporté que la FTC prévoyait une enquête à l’échelle du secteur visant les entreprises spécialisées dans l’IA.

La FTC prévoit également de contraindre les dirigeants des principaux développeurs d’IA, notamment Anthropic, OpenAI et le groupe de recherche METR, à témoigner.

La FTC, OpenAI et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant l’article d’Axios.

Les demandes de l’autorité de régulation s’étendent sur plus de 50 pages chacune et visent à obtenir des informations sur les incidents de sécurité, les mesures de protection, les supports marketing et les politiques de confidentialité, a rapporté le site d’information.

La FTC dispose de larges pouvoirs pour poursuivre les entreprises en justice en cas de pratiques déloyales ou trompeuses, et a déjà utilisé ces pouvoirs par le passé pour prendre des mesures à l’encontre d’entreprises n’ayant pas pris de mesures raisonnables pour sécuriser les données des consommateurs.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a laissé entendre lors d’un entretien accordé à Reuters le mois dernier que les développeurs qui chargent des agents d’effectuer des tests de cybersécurité aboutissant à des piratages devraient être tenus responsables des préjudices causés.