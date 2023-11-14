La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 19,1% en octobre

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE 2023
* TRAFIC VINCI AUTOROUTES EN OCTOBRE: +5,4 % SUR UN AN
* TRAFIC VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE: +19,1 % SUR UN AN; +2,6% VERSUS OCTOBRE 2019
* VINCI AUTOROUTES: EN CUMUL SUR LES DIX PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE, LE TRAFIC TOUS VÉHICULES CONFONDUS PROGRESSE, PORTÉ PAR LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS
* LE TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS AU PORTUGAL, EN SERBIE, AU MEXIQUE ET EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
* LE TRAFIC DU RÉSEAU DE VINCI AIRPORTS DÉPASSE EN OCTOBRE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, SON NIVEAU D'AVANT CRISE SANITAIRE
* AU ROYAUME-UNI ET AU JAPON, LE TRAFIC DE VINCI AIRPORTS SE RAPPROCHE DE SON NIVEAU DE 2019
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Bureau de Gdansk)
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