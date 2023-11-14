 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
NOV 23 CAC 40 Index (10x)
7 181.50
+1.30%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
NOV 23 CAC 40 Index (10x)
7 181.50
+1.30%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports progresse de 19,1% en octobre
information fournie par Reuters14/11/2023 à 17:53

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE 2023

* TRAFIC VINCI AUTOROUTES EN OCTOBRE: +5,4 % SUR UN AN

* TRAFIC VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE: +19,1 % SUR UN AN; +2,6% VERSUS OCTOBRE 2019

* VINCI AUTOROUTES: EN CUMUL SUR LES DIX PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE, LE TRAFIC TOUS VÉHICULES CONFONDUS PROGRESSE, PORTÉ PAR LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS

* LE TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS AU PORTUGAL, EN SERBIE, AU MEXIQUE ET EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

* LE TRAFIC DU RÉSEAU DE VINCI AIRPORTS DÉPASSE EN OCTOBRE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, SON NIVEAU D'AVANT CRISE SANITAIRE

* AU ROYAUME-UNI ET AU JAPON, LE TRAFIC DE VINCI AIRPORTS SE RAPPROCHE DE SON NIVEAU DE 2019

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Bureau de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VINCI
Euronext Paris +1.47%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank