La frénésie des dépenses liées à l'IA fait grimper les émissions de titres de créance dans le secteur technologique à un niveau record

par Patturaja Murugaboopathy

Les entreprises technologiques mondiales ont augmenté leurs émissions de titres de créance cette année pour atteindre des niveaux record, car l'intensification de la course à la création de capacités d'intelligence artificielle oblige même les entreprises riches en liquidités à emprunter massivement pour financer cet investissement.

Selon les données de Dealogic, les entreprises technologiques mondiales ont émis pour 428,3 milliards de dollars d'obligations en 2025, jusqu'à la première semaine de décembre. Les entreprises américaines ont émis 341,8 milliards de dollars, tandis que les entreprises technologiques européennes et asiatiques ont émis 49,1 milliards de dollars et 33 milliards de dollars, respectivement.

Traditionnellement tributaires des flux de trésorerie internes, les grandes entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers l'endettement, car les coûts d'emprunt sont faibles et la demande des investisseurs est forte.

Michelle Connell, présidente de Portia Capital Management, a déclaré que les investissements dans l'IA financés par la dette reflètent un changement structurel, car l'obsolescence rapide des technologies et la courte durée de vie des puces obligent les entreprises à réinvestir en permanence.

L'importance des émissions a toutefois commencé à accroître l'effet de levier et à affaiblir les ratios de couverture de certaines entreprises, ce qui soulève des questions sur la manière dont les bilans résisteront si les investissements dans l'IA ne produisent pas les rendements escomptés. Cela dit, les plus grandes entreprises technologiques sont généralement rentables, disposent d'importantes réserves de liquidités et un certain nombre d'entre elles figurent parmi les plus grandes capitalisations boursières du monde.

Une analyse de Reuters portant sur plus de 1 000 entreprises technologiques ayant une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars montre que leur ratio médian d'endettement par rapport à l'Ebitda est passé à 0,4 à la fin du mois de septembre, soit près du double du niveau observé lors de l'explosion de la dette en 2020. Bien que l'effet de levier reste inférieur aux niveaux généralement considérés comme alarmants, l'augmentation suggère que la dette augmente plus rapidement que les bénéfices, ce qui peut constituer un risque si les flux de trésorerie ne parviennent pas à suivre le rythme.

Le ratio médian flux de trésorerie d'exploitation/dette totale est également tombé à 12,3 % au deuxième trimestre, son niveau le plus bas depuis cinq ans, avant de se redresser légèrement plus tard dans l'année.

Les marchés du crédit ont commencé à refléter la prudence croissante des investisseurs. Les spreads des CDS à cinq ans sur Oracle ont presque doublé pour atteindre 142,48 points de base au cours des deux derniers mois, tandis que les spreads de Microsoft ont grimpé à environ 35 points de base, contre environ 20,5 à la fin du mois de septembre.

« Je considère ce phénomène comme le résultat d'un marché en surchauffe qui a créé son propre récit intéressé – c'est tout ou rien pour le cours de l'action », a déclaré Scott Bickley, conseiller auprès de l'Info-Tech Research Group.

« Cette situation n'est ni durable ni reproductible en tant que changement permanent dans les modes de fonctionnement des grandes entreprises. »