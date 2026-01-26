La frénésie des dépenses en matière d'IA pourrait remodeler l'économie, selon les DSI de Bridgewater

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dépenses des grandes entreprises en matière d'intelligence artificielle vont continuer à croître de manière exponentielle et à remodeler l'économie, ont déclaré les co-chefs des investissements de Bridgewater Associates dans une note à l'intention des clients lundi.

L'IA est devenue le principal moteur de l'investissement des entreprises à l'échelle mondiale et un élément central de la reprise du marché, modifiant les plans de dépenses d'investissement dans tous les secteurs d'activité.

L'augmentation des dépenses des entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'IA, de l'infrastructure des centres de données aux puces et à l'énergie, a contribué à la hausse des marchés boursiers, même si les inquiétudes grandissent quant à une bulle potentielle sur le marché et à la durabilité du boom.

"Les calculs simples de la théorie des jeux font qu'il est inacceptable pour ces entreprises d'accepter d'être distancées par leurs rivales, ne serait-ce que de quelques mois, de sorte que la décision d'une entreprise de dépenser plus agressivement en investissements dans l'IA oblige les autres à suivre", ont écrit Bob Prince, Greg Jensen et Karen Karniol-Tambour, co-directeurs de l'investissement de la société d'investissement.

Les actions mondiales ont fortement fluctué au cours de l'automne, les inquiétudes croissantes concernant une bulle potentielle des actions liées à l'IA ayant pesé sur le sentiment et accru le risque d'un effondrement. Néanmoins, les principaux indices de Wall Street ont terminé l'année 2025 avec des gains à deux chiffres, soutenus par la forte demande des investisseurs pour les actions liées à l'IA.

Les CIO de Bridgewater ont déclaré qu'une augmentation des dépenses d'investissement dans l'IA pourrait accroître l'inflation, car la hausse de la demande fait grimper les prix des éléments de son écosystème, y compris les puces et l'électricité.

Ils ont ajouté que cette dynamique pourrait accroître les risques et créer des conditions semblables à celles d'une bulle.

"Une politique accommodante risque d'accélérer encore l'activité spéculative sur le marché des actions et la frénésie de transactions et d'investissements dans l'IA déjà en cours, créant un environnement propice à une bulle et risquant de favoriser une surchauffe cyclique", indique la note.