La frénésie d'endettement des hyperscalers fait grimper les rendements alors que la demande des investisseurs s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Les grandes entreprises technologiques américaines recourent massivement à l'emprunt pour financer l'intensification de leurs dépenses liées au développement de l'intelligence artificielle, et ce à des taux d'intérêt en hausse constante, les investisseurs se montrant de plus en plus sélectifs face à une offre croissante.

Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N ont émis environ 194 milliards de dollars d’obligations en 2026 jusqu’au 7 juillet, soit une hausse de 79 % par rapport aux quelque 108 milliards de dollars enregistrés sur l’ensemble de l’année 2025, selon une analyse de Reuters basée sur les données de LSEG.

Goldman Sachs prévoit que les émissions obligataires de ces cinq hyperscalers, dont Microsoft Corp MSFT.O , atteindront environ 250 milliards de dollars cette année et 400 milliards de dollars en 2027.

Cette offre supplémentaire a entraîné un élargissement des écarts de taux d’emprunt par rapport aux taux sans risque pour ces entreprises notées « investment grade », sur l’ensemble des principales tranches d’échéance.

Pour Amazon, Alphabet, Meta et Oracle, l’écart médian sur les obligations à 2 à 4 ans est passé de 30 points de base en 2025 à 40 points de base. L'écart médian sur les titres de dette à 5 à 7 ans est passé de 50 à 60 points de base, tandis que celui des obligations à plus de 20 ans est passé de 108,5 à 118 points de base.

Les performances sur le marché secondaire se sont également détériorées. Une analyse de Reuters portant sur les données de LSEG a montré que 78 des 91 obligations d’hyperscalers émises en 2026 pour lesquelles des données de tarification comparables étaient disponibles se négociaient, le 28 juillet, à des rendements plus élevés qu’à leur émission. La hausse médiane s’élevait à environ 22 points de base.

« Nous en sommes à un stade où nous réalisons ces investissements très importants en pariant sur un retour sur le capital investi à l’avenir », a déclaré Colby Stilson, responsable des titres à revenu fixe chez Brown Advisory.

« Je ne vois pas à quel moment, dans un avenir proche, ce type d’offre pourrait disparaître. Techniquement, cela exerce une pression sur les spreads. »

La demande des investisseurs, bien que toujours forte en valeur absolue, s’est affaiblie à mesure que l’offre s’est accélérée.

Apollo Global Management a indiqué que les ratios de couverture des ventes d’obligations des hyperscalers, qui mesurent le rapport entre les ordres des investisseurs et le montant émis, sont passés de près de cinq fois en février à moins de deux fois en juillet.

Un ratio de couverture de trois signifie que les investisseurs ont passé des ordres pour trois dollars d’obligations pour chaque dollar vendu. Selon Apollo, cette baisse suggère que les émetteurs pourraient devoir proposer des spreads plus larges pour attirer une demande suffisante lors de leurs prochaines émissions.

Les récentes émissions d’Amazon illustrent cette évolution. Des rapports de recherche compilés par AlphaSense ont montré que son émission obligataire en dollars américains de mars avait été sursouscrite environ 3,4 fois, contre environ 1,6 fois pour celle de juillet.

« Nous constatons déjà une certaine lassitude sur les marchés du crédit face à ces émissions massives de dette », a déclaré Stilson.

Sage Advisory a indiqué que la dernière émission obligataire d’Amazon, d’un montant de 25 milliards de dollars, avait entraîné un élargissement d’environ 20 points de base du spread d’une obligation Amazon à 30 ans émise plus tôt cette année. Le cabinet a estimé que l’encours total de la dette en dollars américains des hyperscalers avait plus que doublé depuis septembre, pour dépasser les 360 milliards de dollars.

« Chaque opération géante successive a exercé une pression à la hausse sur les écarts de rendement avant que ceux-ci ne finissent par se stabiliser et ne connaissent de légers rebonds », a déclaré Sage Advisory.

Les données relatives aux concessions sur les nouvelles émissions figurant dans l’ensemble de données de LSEG vont dans le même sens. Une concession sur une nouvelle émission correspond au rendement supplémentaire qu’un emprunteur offre aux investisseurs pour fixer le prix d’une émission obligataire par rapport à sa dette existante.

La concession médiane au niveau des opérations est passée de 2,25 points de base en 2025 à 12 points de base en 2026, le dernier chiffre s’appuyant sur une transaction d’Amazon.

Goldman s’attend à ce que les dépenses d’investissement des hyperscalers atteignent environ 750 milliards de dollars en 2026, contre des flux de trésorerie d’exploitation prévisionnels d’environ 778 milliards de dollars, les émissions de dette représentant environ un tiers des dépenses d’investissement cette année et environ 35 % en 2027.

Goldman a indiqué que la saturation du marché et la concentration des émetteurs risquaient de devenir des contraintes de plus en plus pesantes à mesure que les émissions s’accélèrent, tandis que la baisse des ratios de couverture et l’élargissement des spreads suggèrent que les investisseurs exigent déjà une rémunération plus élevée pour absorber l’offre.