La France va renforcer sa présence militaire en Méditerranée orientale

PARIS, 12 août (Reuters) - Emmanuel Macron a décidé de renforcer temporairement la présence militaire française en Méditerranée orientale à la suite du regain de tension provoqué dans la région par la décision turque de prospecter des hydrocarbures dans des zones contestées, a annoncé mercredi l'Elysée. Lors d'un entretien avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président de la République a demandé "que cessent les décisions unilatérales de la Turquie en matière d'exploration pétrolière" et appelé à l'ouverture d'un "dialogue apaisé" entre la Turquie, ses pays voisins et partenaires de l'Otan, a ajouté l'Elysée dans un communiqué. "Afin de mieux apprécier la situation dans cette région de la Méditerranée et marquer sa volonté de faire respecter le droit international, le président de la République a décidé de renforcer temporairement la présence militaire française en Méditerranée orientale dans les prochains jours, en coopération avec les partenaires européens, dont la Grèce", a-t-il poursuivi. (Jean-Stéphane Brosse)

