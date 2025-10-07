La France révise à la baisse la production de vin après la canicule

Un vendangeur récolte des raisins à Maisdon-sur-Sèvres

Le ministère français de l'Agriculture a abaissé mardi sa prévision pour la production de vin en 2025 à 36 millions d'hectolitres, contre 37,4 millions d'hectolitres estimés le mois dernier, soit 1% de moins que la récolte de l'année dernière, en raison de la canicule d’août.

Les prévisions révisées, fondées sur les derniers résultats de la récolte, estiment une production viticole inférieure de 16% à la moyenne des cinq dernières années.

"Les vendanges, désormais presque achevées, confirment les conséquences défavorables de la canicule d’août sur le potentiel de production dans la plupart des bassins", a déclaré le ministère.

"La canicule et la sécheresse d’août ont réduit le potentiel de production, accélérant la maturité des raisins tout en bloquant leur grossissement. Le résultat a été des baies plus petites avec moins de jus, que les pluies de septembre, arrivées tardivement, n’ont pas permis de compenser."

La France est le deuxième producteur mondial de vin après l'Italie et le premier exportateur en valeur. Sa production de vin a été affectée par des conditions météorologiques défavorables au cours des deux dernières années, tandis que les politiques de gestion des excédents ont incité les viticulteurs à arracher une partie de leurs vignobles.

En Champagne, la production dépasserait celle de 2024 de 14%, atteignant environ 2,1 millions d’hectolitres, tout en restant inférieure de 10% à la moyenne des cinq dernières années. Les producteurs ont déclaré que la récolte était de bonne qualité.

Dans les Charentes, région clé pour la production de Cognac, la production serait légèrement inférieure à celle déjà réduite de 2024, et en retrait de 23% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Dans le Bordelais et le Languedoc-Roussillon, deux grands bassins viticoles, la production diminuerait respectivement de 2% et de 9% par rapport à 2024, et resterait en retrait de 17% et 19% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

En Bourgogne, la récolte s’annonce en nette amélioration par rapport à 2024, fortement affectée par le mildiou. À l’inverse, dans le Beaujolais voisin, le rendement serait le plus faible depuis au moins 35 ans, conséquence de la canicule, de la sécheresse, du mildiou, de la coulure et de la grêle.

Dans le Val de Loire, les vendanges, achevées dès septembre ont subi les effets de la canicule, avec des raisins plus murs mais moins volumineux. La production est révisée à la baisse depuis la dernière estimation mais elle dépasserait toutefois de 15% celle de 2024.

À l'inverse, la production alsacienne reculerait de 9% par rapport à 2024.

Un hectolitre équivaut à 100 litres, soit environ 133 bouteilles de vin standard de 75 cl.

(Sybille de La Hamaide, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)