La France n'a pas reçu de demande d'autorisation d'investissement dans la société de biotechnologie Abivax, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et du commentaire d'un fonctionnaire français dans les paragraphes 2 à 4)

Le ministère français des Finances n'a reçu aucune demande d'autorisation d'investissement dans la biotech française Abivax et n'a eu aucun contact avec Eli Lilly, a déclaré lundi un responsable du ministère, après qu'un article de presse a rapporté que le géant pharmaceutique américain était toujours intéressé par l'achat de lasociété.

Les actions d'Abivax ABVX.PA ont grimpé de 23%, dépassant les 121 euros, plus tôt ce lundi, après que le média français La Lettre a rapporté qu'Eli Lilly LLY.N était prêt à acheter la biotech pour 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars), presque le double de sa capitalisation boursière actuelle.

Peu avant 3 heures GMT, les actions gagnaient encore environ 8 %.

Toute initiative d'Eli Lilly serait soumise à un examen obligatoire par le ministère français des finances, a déclaré le fonctionnaire.