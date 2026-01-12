La France n'a pas reçu de demande d'autorisation d'investissement dans Abivax, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère français des Finances n'a reçu aucune demande d'autorisation d'investissement dans Abivax ABVX.PA et n'a eu aucun contact avec Eli Lilly
LLY.N , a déclaré lundi un responsable du ministère, après que les médias **avaient** rapporté que le géant pharmaceutique américain était toujours intéressé par l'achat de la société française de biotechnologie.
