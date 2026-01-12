La France n'a pas reçu de demande d'autorisation d'investissement dans Abivax, selon un responsable

Le ministère français des Finances n'a reçu aucune demande d'autorisation d'investissement dans Abivax ABVX.PA et n'a eu aucun contact avec Eli Lilly

LLY.N , a déclaré lundi un responsable du ministère, après que les médias **avaient** rapporté que le géant pharmaceutique américain était toujours intéressé par l'achat de la société française de biotechnologie.