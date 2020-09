Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France maintient la pression sur les forces politiques libanaises Reuters • 18/09/2020 à 23:58









PARIS, 18 septembre (Reuters) - La France a appelé "instamment" vendredi les forces politiques libanaises à s'entendre "sans délai" sur la formation d'un gouvernement de mission pour sortir le pays de la crise alors que le délai qu'elles s'étaient engagées à respecté a expiré cette semaine. "Alors que le Liban traverse une crise sans précédent, la France regrette que les responsables politiques libanais ne soient pas encore parvenus à tenir les engagements qu'ils ont pris le 1er septembre 2020 selon le calendrier annoncé", déclare le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous appelons instamment l'ensemble des forces politiques libanaises à prendre leurs responsabilités et à s'accorder sans délai sur la formation par M. Mustapha Adib d'un gouvernement de mission qui soit à même de lancer les réformes nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple libanais." A Beyrouth, la présidence libanaise avait annoncé en milieu de journée qu'Emmanuel Macron avait appelé vendredi son homologue libanais Michel Aoun pour évoquer une nouvelle fois ce dossier. La classe politique libanaise, lors de la deuxième visite effectuée par le président français à Beyrouth à la suite de l'explosion catastrophique survenue sur le port de la capitale, s'était engagée le 1er septembre dernier à former dans les quinze jours un "gouvernement de mission" autour du Premier ministre désigné, Mustapha Adib, avait alors rapporté Emmanuel Macron. Cet objectif n'a pas été tenu. (Henri-Pierre André)

