La France lance des essais sur la technologie de conduite autonome de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Gilles Guillaume

La France a lancé des essais sur deux véhicules afin de mieux évaluer le système avancé d'aide à la conduite FSD de Tesla, a déclaré le ministre français des Transports, Philippe Tabarot. Cette initiative pourrait permettre à l'Europe de se rapprocher un peu plus de l'homologation de la technologie de conduite autonome d'Elon Musk.

En avril, l’autorité routière néerlandaise RDW a autorisé à titre provisoire l’utilisation sur les routes néerlandaises du système Full Self Driving (FSD) de Tesla , ce qui a incité la Belgique, le Danemark, l’Estonie et la Lituanie à faire de même, en amont d’un vote à l’échelle de l’Union européenne sur ce projet qui pourrait avoir lieu dès le mois prochain.

Le FSD est un système d’aide à la conduite capable d’accélérer, de freiner et de diriger un véhicule tandis que le conducteur humain reste prêt à intervenir, mais il ne permet pas une conduite entièrement autonome.

En juillet, Tabarot avait déclaré que les compromis en matière de sécurité n’étaient pas encore suffisants pour justifier une autorisation , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse et les alertes relatives à l’attention du conducteur.

Dans un message publié mardi soir sur X, le ministre a déclaré avoir eu « un échange constructif » avec Musk au sujet de cette technologie, après avoir travaillé en étroite collaboration avec Tesla pendant plusieurs mois sur les adaptations techniques nécessaires pour que la France puisse valider son homologation.

« Grâce à la mise à disposition par Tesla de deux véhicules équipés du FSD, nous entrons désormais dans une nouvelle phase: celle des essais sur route », a-t-il déclaré.

La France souhaite mener ses propres essais afin de vérifier les données fournies par les Pays-Bas et Tesla, et de tester le système sur les routes françaises, a indiqué une source du ministère des Transports. Elle vise à disposer des résultats des essais entre la mi-septembre et la fin septembre, afin d’être en mesure de se prononcer sur une décision de l’Union européenne dans les mois à venir.

Un vote pourrait avoir lieu le mois prochain ou début décembre, a indiqué la source, ajoutant qu’il s’attendait à ce que Tesla se montre disposée à répondre à leurs préoccupations, permettant ainsi l’homologation de la technologie en Europe.