La France et l'Allemagne présentent un partenariat public-privé stratégique avec Mistral AI et SAP

(AOF) - Dans le cadre d'une initiative stratégique visant à renforcer la souveraineté numérique européenne et à transformer l'administration publique, les gouvernements français et allemand ont annoncé hier soir leur intention d'établir un partenariat public-privé stratégique avec Mistral AI et SAP SE. Cette collaboration a pour objectif de déployer des solutions natives d'IA afin d'améliorer l'efficacité, la transparence et la réactivité des services publics. D'ici mi-2026, la France, l'Allemagne, Mistral AI et SAP officialiseront leur engagement en signant un accord-cadre contraignant.

"Ce document fondateur définira la structure de gouvernance, le champ d'application de la coopération et les mécanismes de financement," détaillent les partenaires.

Des cas d'usage à fort impact sélectionnés seront déployés dans les administrations entre 2026 et 2030.

Commentant cette initiative, David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'État a déclaré : " Plus de 80 % des outils numériques sur lesquels nous nous appuyons sont conçus, exploités ou contrôlés en dehors de l'Europe : il ne s'agit pas seulement d'un problème technique, mais d'une préoccupation majeure pour notre autonomie numérique européenne ".

