La France durcit ses règles sur le lait infantile après des rappels
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 09:19

La France a décidé d'abaisser le seuil autorisé de toxine céréulide dans le lait infantile afin de renforcer la protection des nourrissons à la suite de rappels de produits dans de nombreux pays, a annoncé le ministère de l'Agriculture samedi.

La céréulide, qui peut provoquer nausées et vomissements, a été détectée dans un ingrédient d'une usine en Chine fournissant un grand nombre de fabricants de lait infantile tels que Nestlé

NESN.S , Danone DANO.PA et Lactalis, conduisant à des rappels dans plusieurs dizaines de pays et suscitant l'inquiétude chez les parents de nourrissons.

Le ministère de l'Agriculture déclare dans un communiqué que le nouveau seuil autorisé en France est de 0,014 μg de céréulide par kilogramme de masse corporelle, contre 0,03 μg/kg jusqu'à présent.

Cette décision a été prise à la suite d'une réunion de coordination au niveau de l'Union européenne mercredi et elle est conforme aux nouvelles recommandations que s'apprête à publier lundi l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), précise le ministère.

Cet abaissement du seuil pourrait entraîner de nouveaux rappels de lait infantile en France dans les jours à venir, prévient le ministère.

Des investigations sont en cours en France à la suite du décès de deux nourrissons qui ont consommé des laits infantiles ayant fait l'objet de rappels ce mois-ci, a annoncé le ministère le 23 janvier.

Foodwatch, organisation de défense des consommateurs, a déposé plainte jeudi à Paris au nom de huit familles au sein desquelles des bébés sont, selon elle, tombés malades après avoir consommé du lait infantile contaminé. Elle reproche à certains fabricants d'avoir tardé à lancer l'alerte.

(Sybille de La Hamaide, version française Bertrand Boucey)

