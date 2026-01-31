La France durcit ses règles sur le lait infantile après des rappels

PHOTO DE FICHIER : Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Paris

La France a décidé d'abaisser le seuil autorisé de toxine céréulide dans le lait ‍infantile afin de renforcer la protection des nourrissons à la suite de rappels de produits dans de nombreux pays, a annoncé le ministère ‌de l'Agriculture samedi.

La céréulide, qui peut provoquer nausées et vomissements, a été détectée dans un ingrédient d'une usine en Chine ​fournissant un grand nombre de fabricants de lait infantile tels ⁠que Nestlé, Danone et Lactalis, conduisant à des rappels dans plusieurs dizaines de pays et suscitant l'inquiétude chez ⁠les parents de nourrissons.

Le ‍ministère de l'Agriculture déclare dans un communiqué que ⁠le nouveau seuil autorisé en France est de 0,014 μg de céréulide par kilogramme de masse corporelle, contre 0,03 μg/kg jusqu'à présent.

Cette décision ​a été prise à la suite d'une réunion de coordination au niveau de l'Union européenne mercredi et elle est conforme aux nouvelles ⁠recommandations que s'apprête à publier lundi l'Autorité européenne de ​sécurité des aliments (EFSA), précise le ministère.

Cet abaissement du seuil ​pourrait entraîner de ​nouveaux rappels de lait infantile en France dans les jours à ​venir, prévient le ministère.

Des investigations ⁠sont en cours en France à la suite du décès de deux nourrissons qui ont consommé des laits infantiles ayant fait l'objet de rappels ce mois-ci, a annoncé le ministère le 23 janvier.

Foodwatch, organisation de ‌défense des consommateurs, a déposé plainte jeudi à Paris au nom de huit familles au sein desquelles des bébés sont, selon elle, tombés malades après avoir consommé du lait infantile contaminé. Elle reproche à certains fabricants d'avoir tardé à lancer l'alerte.

(Sybille de La Hamaide, ‌version française Bertrand Boucey)