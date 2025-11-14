 Aller au contenu principal
La France constate que Wish, Temu, AliExpress, eBay, Joom et Amazon ont enfreint les règles relatives aux produits illicites
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 21:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du porte-parole du ministre du commerce au paragraphe 1, ajout de détails aux paragraphes 2-4)

Un organisme français de protection des consommateurs a découvert qu'en plus du distributeur chinois de mode rapide Shein, cinq autres plateformes en ligne vendaient des produits illicites en France, a déclaré vendredi un porte-parole du ministre du Commerce, Serge Papin. La DGCCRF a déclaré qu'AliExpress 9988.HK et Joom vendaient des poupées sexuelles ressemblant à des enfants , tandis que des armes telles que des poings américains et des machettes étaient disponibles sur Wish, Temu et eBay, a déclaré le porte-parole, confirmant un article du journal Le Parisien. La DGCCRF a constaté que Wish, Temu et la société américaine Amazon AMZN.O , la plus grande société de commerce électronique en termes de valeur marchande, n'ont pas réussi à filtrer les acheteurs mineurs des contenus pour adultes, a-t-il déclaré.

Le porte-parole a déclaré que Serge Papin avait renvoyé les plates-formes devant les procureurs et qu'il inviterait les ministres du commerce de l'Union européenne à Paris pour discuter de cette question.

Amazon, Temu, eBay, AliExpress et Joom n'ont pas répondu immédiatement aux courriels sollicitant des commentaires.

La vaste campagne de répression menée par la France à l'encontre des grands leaders étrangers du commerce électronique vise à protéger les détaillants locaux qui se sentent menacés par la concurrence déloyale de produits moins chers et mieux commercialisés sur leur propre territoire.

Serge Papin a dirigé la chaîne de supermarchés Super U.

Parmi les initiativessimilaires de l'UE , citons la décision prise jeudi d'avancer d'un an les droits de douane sur les colis de faible valeur arrivant dans l'Union, afin de lutter contre les importations chinoises de produits électroniques bon marché. Au début du mois, l'organisme français de surveillance des consommateurs a déclenché l'indignation contre Shein en déclarant avoir repéré des poupées sexuelles ressemblant à des enfants, des armes telles que des machettes et des couteaux, ainsi que d'autres produits illicites sur la place de marché détenue par des Chinois . Un procureur a alors ouvert une enquête sur Shein ainsi que sur Temu, AliExpress et Wish pour différentes violations potentielles des règles .

À la suite du tollé suscité par la place de marché de Shein, le gouvernement français a entamé la procédure de blocage de la plateforme dans le pays, le ministre des finances Roland Lescure menaçant de suspendre totalement le site web en France si des produits interdits continuent d'être mis en vente. Il y a une semaine, après avoir reconnu que Shein avait retiré tous les produits illicites de son site, le gouvernement a suspendu la procédure de blocage de Shein et a déclaré qu'il examinait d'autres plateformes qu'il n'avait pas identifiées.

