La France appelle l'UE à prendre des mesures sur l'approvisionnement en carburants

Emmanuel Macron a écrit à ‌la présidente de la Commission européenne pour l'exhorter à ​prendre des mesures au niveau communautaire sur l'approvisionnement en carburants, à l'heure où la flambée des prix liée au conflit ​au Moyen-Orient affecte les foyers français.

Dans sa lettre datée du 18 septembre, dévoilée ​mardi par Les Echos et ⁠consultée par Reuters, le président français préconise plusieurs mesures ‌pour "préserver la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe", dont un assouplissement des spécifications européennes relatives à la ​qualité des carburants.

"Mis ‌en œuvre à l'échelle européenne, (ces points) pourraient collectivement ⁠renforcer nos capacités d'import et de production à court terme, en s'appuyant sur une industrie de raffinage robuste, et ainsi ⁠accroître l'offre ‌disponible au sein du marché intérieur", peut-on lire ⁠dans la lettre adressée à Ursula von der Leyen.

Parmi ‌les points suggérés par Emmanuel Macron figurent également ⁠un assouplissement des limites d'incorporation de biocarburants et ⁠le report d'un ‌an de l'entrée en vigueur des obligations de déclaration concernant ​le méthane.

"La situation à laquelle ‌nous faisons à nouveau face nous rappelle l'utilité d'avoir une approche coordonnée et ​diversifiée pour nos approvisionnements énergétiques qui nous donne plus de visibilité et de résilience pour nos entreprises ⁠et nos économies", ajoute le président français, évoquant le plan européen REPowerEU.

Emmanuel Macron mentionne par ailleurs l'accélération européenne des efforts d'électrification et la modération de la consommation de gaz naturel, notamment pour les besoins de chauffage.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Sophie Louet)