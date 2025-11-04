 Aller au contenu principal
La France affiche un déficit budgétaire de 155,4 milliards d'euros à fin septembre
information fournie par AOF 04/11/2025 à 09:32

(AOF) - La France affichait un déficit budgétaire de 155,4 milliards d'euros à fin septembre, à comparer avec un déficit de 173,8 milliards d'euros, un an plus tôt, a indiqué le ministère de l'Economie et des Finances. Les dépenses sont passées en un an de 335,9 milliards d'euros, à 332,7 milliards d'euros. Dans le même temps, les recettes du budget général s'établissent à 258,5 milliards d'euros à fin septembre 2025, contre 245,9 milliards d'euros à fin septembre 2024. Elles ont notamment bénéficier de la progression des recettes fiscales.

