La France a interrompu la vente d'antennes terrestres d'Eutelsat, selon le ministre des Finances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les antennes d'Eutelsat sont utilisées pour les communications civiles et militaires, selon le ministre

La France est le premier actionnaire d'Eutelsat avec une participation de 29,6%

Le ministre des Finances confirme le rôle de la France dans la vente de LMB Aerospace à une entreprise américaine

(Mises à jour tout au long de l'article avec des détails sur l'accord avec EQT, la réponse d'Eutelsat, les citations du ministre des Finances, le contexte de la vente de LMB Aerospace) par Gianluca Lo Nostro et Louise Rasmussen

Le ministre français des Finances Roland Lescure a bloqué en début de semaine la vente par Eutelsat de ses antennes terrestres, a-t-il déclaré vendredi, citant des préoccupations de sécurité nationale liées à l'opérateur de satellites, le principal rival européen de Starlink d'Elon Musk.

"Ces antennes sont utilisées pour les communications civiles et militaires. Eutelsat est le seul concurrent européen de Starlink. Il s'agit clairement d'un actif stratégique. J'ai donc dit non", a déclaré Roland Lescure à la chaîne de télévision TF1.

Eutelsat, dont les actions ont chuté de 5 % dans les premiers échanges à Paris, a son siège en France et le gouvernement français est son principal actionnaire avec une participation de 29,6 %. Jeudi, la société a déclaré que son projet de vente d'infrastructures terrestres passives à la société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST n'aurait pas lieu.

L'opération, initialement annoncée en 2024, devait générer un produit net d'environ 550 millions d'euros (656 millions de dollars). Bien qu'un porte-parole de la société ait refusé de commenter les remarques de Roland Lescure, Eutelsat a déclaré qu'elle bénéficierait d'une augmentation de 5 % de ses marges bénéficiaires au cours des trois prochaines années grâce aux économies réalisées en ne louant plus ces actifs

"Cette décision est exclusivement liée à la nature critique de cette activité en termes de souveraineté française et n'est en aucun cas liée à la qualité de l'investisseur", a écrit Roland Lescure sur Bluesky à la suite de ses remarques télévisées.

Les antennes terrestres , qui relient les satellites aux réseaux terrestres, sont considérées comme des infrastructures sensibles en raison de leur double usage dans les communications civiles et militaires.

Eutelsat fournit des services satellitaires à l'armée française après avoir signé l'année dernière un contrat de 10 ans d'une valeur de 1 milliard d'euros.

Roland Lescure a également confirmé le rôle du gouvernement dans la vente de la société française de défense LMB Aerospace à la société américaine Loar Holdings.

L'État conservera sa "golden share", tandis que la production restera dans la région française de la Corrèze, a déclaré le ministre. Les efforts pour identifier un acheteur français ou européen pour la société ont été infructueux, a ajouté Roland Lescure.

(1 dollar = 0,8380 euro)