La Française REM : "les marchés immobiliers sont arrivés à un point d’inflexion en Europe"

(AOF) - "L’entrée dans un nouveau cycle immobilier pour les marchés européens s’est confirmée au troisième trimestre 2024. Largement anticipée, la baisse des taux de la BCE permet aux investisseurs de gagner en visibilité quant à l’atterrissage des valeurs des meilleurs actifs", signale Virginie Wallut, directrice de la recherche et de l'ISR Immobilier au sein de La Française Real Estate Managers.

"Face au risque d'une désinflation plus rapide que ses prévisions, la BCE pourrait être amenée à assouplir sa politique monétaire plus vite et plus loin, permettant aux produits immobiliers de regagner en attractivité et de retrouver leur place naturelle dans une allocation de portefeuille diversifiée", précise t-elle.

Les volumes investis en immobilier commercial en Europe sont, pour le troisième trimestre consécutif, orientés à la hausse, confirmant que les marchés immobiliers sont arrivés à un point d'inflexion.

"La France fait figure d'exception puisqu'elle voit ses volumes d'investissement reculer une nouvelle fois au troisième trimestre. Dans l'Hexagone, l'impact de l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE a été largement amoindri par les questionnements sur la longévité du gouvernement de M. Barnier et le poids de la dette française. Sur les neuf premiers mois de l'année, 10,1 milliards d'euros ont été investis en immobilier d'entreprise en France, une baisse de 11% sur un an", constate Virginie Wallut.

Les stratégies de diversification des investisseurs se confirment avec une nette préférence pour les actifs démographiques (immobilier de santé et résidentiel géré), l'hôtellerie et la logistique. Pénalisés par l'attentisme des investisseurs, les bureaux continuent à reculer.

En France, le recul est deux fois plus marqué en Ile-de-France qu'en régions (-56% vs -28% selon les données provisoires). Les commerces regagnent en attractivité, portés par l'intérêt des investisseurs pour les enseignes de première nécessité et les retail parks.

L'attrait des actifs de diversification est lié à leur profil plus défensif grâce à des fondamentaux décorrélés des cycles économiques mais aussi à leur taille, dans la mesure où les investisseurs privilégient les actifs pour lesquels il n'est pas besoin d'avoir recours au financement.