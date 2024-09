La Française nouveau pôle de gestion du Crédit Mutuel Alliance Fédérale

(AOF) - Crédit Mutuel Alliance Fédérale annonce le déploiement de son pôle métier d’asset management au sein de sa filiale La Française. Avec 152 milliards d’euros d’encours au 30 juin 2024 (dont 116 milliards d’euros en actifs cotés et 36 milliards d’euros en actifs non cotés) et 1 000 collaborateurs, La Française, présente dans dix pays, devient un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe.

"Partie intégrante de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Française conforte ainsi son positionnement de multi-spécialistes, avec le regroupement de huit sociétés de gestion, aux expertises complémentaires, qui partagent désormais une gouvernance, un socle opérationnel et une informatique commune", précise un communiqué de presse.

Depuis le 1er janvier 2024, sont filiales de la holding Groupe La Française : Crédit Mutuel Asset Management, La Française Systematic Asset Management, La Française REM, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Impact, Cigogne Management, Crédit Mutuel Gestion, New Alpha Asset Management.