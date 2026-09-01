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La Française : Gonzalo Thomé Romeo nommé senior sales manager sur le marché ibérique
information fournie par AOF 01/09/2026 à 15:17
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(Zonebourse.com) - La Française Finance Services (LFFS), la plateforme de distribution cross-asset de La Française (filière de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale), annonce que Gonzalo Thomé Romeo occupe le poste de senior sales manager, Iberia depuis le 17 août dernier. Il est rattaché directement à Reyes Garcia-Reol, country head, Iberia.

Gonzalo Thomé Romeo dispose de 18 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Il a débuté sa carrière dans la finance en 2007 en tant que gérant de portefeuille et analyste investissement chez Altex Partners, avant de rejoindre Banco Sabadell en 2012 comme gérant de portefeuille multigestion.

En 2015, il intègre Inversis Bank, d'abord en qualité de responsable de l'analyse des fonds obligataires et performance absolue, puis de directeur commercial adjoint. Il rejoint ensuite Liontrust Asset Management en 2019 en tant que sales director en charge de la clientèle institutionnelle et wholesale pour le marché ibérique et l'Amérique latine, avant d'occuper plus récemment la fonction de sales associate director, institutional & wholesale - Iberia chez Fidelity International.

Il est titulaire d'un MBA de l'IE Business School, d'un diplôme d'ingénieur agronome de l'Universidad Politécnica de Madrid ainsi que de la certification Certified Advisor, CAd.

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