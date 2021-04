La Française fusionne une partie de ses activités allemandes et nomme un nouveau patron

(NEWSManagers.com) - La Française fusionne La Française AM GmbH avec Veritas Institutional. La réunion des deux entités allemandes va donner naissance à La Française Systematic Asset Management, qui devient le centre de gestion quantitative multi-asset pour l'ensemble du groupe. Cette entité représente un encours de 1 milliards d'euros.

Cette opération intervient deux ans après l' acquisition du groupe Veritas en Allemagne. A l' époque, Veritas Investment GmbH, basée à Francfort, était devenue partie intégrante du groupe La Française et renommée La Française Asset Management GmbH. Veritas Institutional, basée à Hambourg, avait quant à elle été affiliée au groupe et sa marque avait été conservée. Désormais, les deux sont (de nouveau) réunies et la marque Veritas disparaît.

La Française Systematic Asset Management continuera d' être basée à Francfort. Parallèlement, La Française a une autre société allemande dédiée à l'immobilier, qui représente 1,3 milliard d'euros. De plus, la société est présente dans trois villes : Francfort, Hambourg et Munich.

Dans ce contexte, Jens Goettler, l' actuel responsable de l' Allemagne et managing director de La Française REM en Allemagne, quitte la gestion quotidienne de la société. Il continuera à conseiller La Française en Allemagne pendant quelques temps. La Française a recruté Mark Wolter en tant que responsable de l' Allemagne et managing director de La Française REM-Germany. Jusqu' à présent, l' intéressé était managing director et responsable de la gestion de fonds institutionnels immobiliers de Deka Immobilien.

Mark Wolter bénéficiera du soutien de l' équipe dirigeante de La Française Systematic Asset Management : Berit Hamann, managing director en charge des opérations, Dennis Jeske, managing director en charge de la gestion de portefeuilles et Kay Scherf, managing director, en charge des ventes et du marketing.

L' équipe immobilière sera dirigée par Mark Wolter et Sandra Metzger, managing director adjointe de La Française REM-Germany.

Avec cette opération, La Française entend accélérer son développement en Allemagne. " Nous souhaitons assez rapidement doubler nos encours en Allemagne à 5 milliards d' euros " , a déclaré à NewsManagers Philippe Lecomte, responsable mondial du développement de La Française.