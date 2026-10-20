LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : resultats annuels 2026

Résultats Annuels 2026

Accélération des investissements de croissance et montée en puissance des actifs productifs

Impact exceptionnel des sur-couvertures sur les résultats 2026

Croissance du chiffre d'affaires de +35 % au 1er trimestre

Présentation d'un plan stratégique révisé centré sur les cashflows

le 10 décembre 2026

Pontpierre, France, le 20 octobre 2026 – FDE (Euronext – FDE ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie bas carbone, publie ses résultats annuels au 30 juin 2026 ainsi que son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2027. L'exercice 2026 a été marqué par une forte accélération des investissements de développement , qui préparent la montée en puissance des cashflows futurs du Groupe. Les résultats de l'exercice restent pénalisés par l'impact exceptionnel des sur-couvertures des ventes de gaz , en cours de traitement, tandis que le bon démarrage de l'exercice 2027 confirme la bonne dynamique opérationnelle du Groupe.

.

Points clés de l'exercice 2026

Au plan opérationnel, l'exercice 2026 a été marqué par de nombreuses avancées sur les axes stratégiques du Groupe et par une forte accélération des investissements de croissance, destinés à soutenir la montée en puissance des résultats et des cashflows au cours des prochains exercices.

FDE a investi 65 M€ [1] au cours de l'exercice 2026 , contre 24 M€ en 2025, soit une nette accélération de son effort de développement. Ces investissements ont principalement porté sur des actifs et projets structurants pour la croissance future du Groupe : la construction de l'unité de production de Gaz Naturel Renouvelable (GNR) à Halsa en Norvège, le site de production d'hydrogène vert par électrolyse à Agder, les travaux de forage du puits PTH-2 en Moselle dans l'hydrogène naturel, ainsi que le lancement du pilote de capture de CO? sur le site d'Avion dans le cadre de la collaboration avec Cemex.

Le Groupe a franchi plusieurs étapes structurantes au cours de l'exercice, avec la finalisation de la convention gaz de mines avec l'État français et l'obtention d'un Permis Exclusif de Recherche d'hydrogène naturel sur l'ensemble du bassin minier lorrain, le permis dit des Trois-Évêchés, pour une durée de cinq ans.

La signature de la convention gaz de mines a permis de relancer le déploiement de moteurs de production d'électricité verte dans les Hauts-de-France . Deux moteurs ont démarré en juin sur le site d'Angres et deux nouveaux moteurs ont été mis en service en août à Rouvignies, portant la capacité électrique installée du Groupe à 28,5 MW .

Le 1er juillet, FDE a également acquis Romerike Biogassanlegg (RBA), usine de traitement de déchets ménagers et de production de biogaz de la ville d'Oslo , déjà en production, pour 4,5 M€. Cet actif devrait contribuer à hauteur d'au moins 5 M€ au chiffre d'affaires de l'exercice 2027 et avoir un effet relutif sur les résultats dès cet exercice.

Au plan financier, l'exercice 2026 reflète une phase d'investissement particulièrement soutenue, avec une hausse temporaire de l'endettement liée à la construction de nouveaux sites , avant leur mise en service progressive et la génération des premiers cashflows associés.

Les résultats 2026 ont été affectés par l'impact exceptionnel de prises de positions de couverture excédant les besoins correspondant aux volumes physiques du Groupe et non conformes à sa politique de couverture. Ces positions ont généré une exposition financière exceptionnelle dont le Groupe poursuit activement la réduction. Au 30 juin 2026, les pertes liées à cet incident de sur-couverture s'élèvent à 3,8 M€.

Résultats annuels 2026

Principaux aggregats

En milliers d'euros 2026

2025 Chiffre d'affaires 29 472 30 370 Marge Brute

% du CA 19 333

66% 18 871

62% EBITDA

Marge d'EBITDA 10 643

36% 11 404

38% Résultat opérationnel courant

% du CA 6 273

21% 6 277

21% Variation de juste valeur des instruments de couverture d'énergie -10 794 5 873 Résultat opérationnel -3 855 12 150 Résultat net part du groupe -9 887 3 677

* Ces chiffres sont issus des comptes pour lesquels les procédures d'audit sont en cours

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 29,5 M€, en baisse limitée de 3 % par rapport à 2025. Cette évolution reflète la progression de l'activité gaz, portée par le retour à un niveau normal d'injection dans le réseau NaTran, la baisse des revenus électricité sous l'effet du recul des prix moyens de vente, ainsi que la contribution d'Alltec en année pleine.

La marge brute ressort à 66% (vs 62% en FY 2025), malgré l'intégration d'Alltec, activité d'ingénierie structurellement moins margée. L'EBITDA s'élève à 10,6 M€, en baisse de 7%, sous l'effet combiné du recul des prix des énergies vendues, et de la hausse des 28% des frais de structure destinée à accompagner la croissance du Groupe.

À noter qu'au chiffre d'affaires consolidé s'ajoute un produit de 2,9 M€, comptabilisé en « autres produits opérationnels », au titre des prestations de recherche et développement réalisées par Cryo Pur, filiale du Groupe, pour Cemex dans le cadre du partenariat stratégique. La reconnaissance de ce produit fait l'objet d'une réserve pour désaccord de traitement des commissaires aux comptes [2] .

Le résultat opérationnel courant reste stable à 6,3 M€, traduisant la bonne tenue du socle opérationnel du Groupe malgré la hausse des amortissements liée aux investissements réalisés.

Au cours de l'exercice, les produits de couverture utilisés par le Groupe pour ses ventes d'énergie ont eu un impact significatif sur les résultats : le résultat opérationnel s'établit à -3,9 M€, contre 12,2 M€ en 2025, principalement en raison de l'impact de l'incident de sur-couverture et de la prise en compte de la variation de la juste valeur des instruments de couverture d'énergie au 30 juin 2026 à hauteur de -10,8 M€ conformément aux normes IFRS 9.

Le résultat financier ressort à -7,3 M€ contre -5,9 M€ en 2025, sous l'effet de la hausse des frais financiers liée à la contraction de nouveaux prêts pour 15 M€.

Le résultat net part du Groupe s'établit à -9,9 M€ contre +3,7 M€ en 2025.

Malgré la perte nette, la génération de cashflow opérationnel au cours de l'exercice a augmenté de +42% pour s'établir à 13,7 M€.

Situation des sur-couvertures de la production de gaz

FDE poursuit le rachat progressif de sa sur-couverture, en tenant compte de ses contraintes de liquidité et des conditions de marché, afin d'en limiter l'impact financier. La hausse des prix du gaz au cours de l'été a toutefois pesé sur le coût de résorption de cette exposition non conforme à la politique de couverture du Groupe.

Au 30 septembre 2026, la perte totale sur les opérations débouclées, liée à cet incident, s'élève à 7,6 M€.

Structure financière

Au 30 juin 2026, FDE dispose d'une trésorerie disponible de 17,5 M€, pour un endettement financier net de 115,9 M€ à un coût compétitif de 5,4%, et 91,7 M€ de fonds propres, soit un taux d'endettement de 126%.

Cette diminution de la trésorerie intervient dans le cadre d'un cycle d'investissement particulièrement soutenu, caractérisé par des décaissements importants en amont de la mise en production des actifs concernés . Elle reflète notamment l'avancement rapide de plusieurs projets structurants du Groupe en Norvège, dont l'unité de production de GNR d'Halsa, ainsi que le forage dédié à l'hydrogène naturel réalisé en Moselle.

Cette trésorerie a été renforcée postérieurement à la clôture par le tirage, en juillet 2026, d'une tranche additionnelle de 10 M€ de l'obligation verte souscrite par EDRAM pour le développement de ses projets bas-carbone. FDE finalise par ailleurs le refinancement de plusieurs moteurs de production d'électricité verte dans les Hauts-de-France, à hauteur de 10 M€ ainsi que celui de sa première unité de production de GNR à Halsa.

Le Groupe anticipe une normalisation progressive du niveau d'endettement à mesure de la montée en puissance des actifs et de la génération des cash-flows associés.

Bon démarrage de l'exercice 2027 avec une croissance du chiffre d'affaires de +35 % au 1er trimestre

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2027 s'est établi à 8,9 M€, contre 6,6 M€ au premier trimestre 2026, soit une croissance de +35 %. Ce très bon début d'exercice reflète les premiers effets de la montée en puissance des nouveaux actifs du Groupe.

L'activité Gaz a enregistré une croissance solide de 16 %, avec un chiffre d'affaires de 2,1 M€ contre 1,8 M€ au premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires de l'activité Électricité s'est établi à 3,9 M€ contre 2,5 M€ au premier trimestre 2026, avec des volumes en hausse de 24% sous l'effet du démarrage des sites d'Angres et de Rouvignies .

L'activité EPC en Norvège a représenté 1 M€ sur le trimestre, dans l'attente de la signature d'un contrat d'ingénierie de taille significative.

Le chiffre d'affaires du Groupe bénéficie par ailleurs, depuis le 1er juillet, de la consolidation du site de Romerike Biogassanlegg, dont les revenus ont atteint 1,75 M€ au cours du premier trimestre de l'exercice . La reprise de l'unité par les équipes de FDE et récentes optimisations de production place ainsi l'activité en avance sur son plan de marche.

Ce bon démarrage conforte l'attente d'une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'au moins 25 % sur l'ensemble de l'exercice 2027.

Présentation du plan stratégique révisé le 10 décembre 2026

Dans le contexte de l'incident de sur-couverture, le Groupe a engagé un recentrage de son développement sur les projets dont la génération de cashflows est attendue au cours des trois prochaines années. Cette nouvelle feuille de route visera à déployer les projets de manière plus séquentielle, à en réduire les coûts, à optimiser l'utilisation de la trésorerie et obtenir une structure bilantielle plus solide.

Le plan stratégique révisé sera présenté aux actionnaires le 10 décembre 2026, à l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires

Prochain RDV :

Assemblée générale 2026, le 10 décembre 2026, 14 heures 30

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP Contact Presse

contact@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51 Relations Investisseurs

i r@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.

[1] Hors subventions reçues sur l'exercice pour 6,7 M€

[2] Le Conseil d'administration indique que le traitement comptable retenu repose sur son analyse de la norme IFRS 15, de sa réalité opérationnelle, de son avancement à date et de la substance des dispositions contractuelles. Cet élément comptable est sans incidence sur la trésorerie du Groupe, les factures émises pour ces prestations de service de R&D ayant déjà été réglées par le client. Il n'affecte pas non plus les fondamentaux économiques du projet,