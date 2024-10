LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Résultats annuels 2024

Résultats annuels 2024

Résultats annuels confirmant le modèle économique robuste de FDE et des perspectives de croissance renforcées

Confirmation des objectifs 2030

Pontpierre, France, le 23 octobre 2024 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, publie ses résultats annuels consolidés au 30 juin 2024.

Résultats annuels de l'exercice 2024 [1] :

Chiffre d'affaires : 31,4 M€ [2] suite à la consolidation de Greenstat et mise en équivalence de l'actif en Bosnie selon la norme IFRS 10 (34,2 M€ en intégration globale) malgré un contexte de prix ajustés par rapport au niveau très élevés atteints post-Covid

EBITDA : 19,7 M€, avec une marge d'EBITDA de 63%, dépassant nos objectifs pour 2030

Résultat net part du groupe : 9,7 M€

Impact environnemental : 3,5 millions de tonnes d'émissions CO 2 eq évitées par an

Focus sur le développement de notre portefeuille bas-carbone

Capacité installée : 15 cogénérations (22,5 MW), dont 73% du portefeuille sous contrats de vente d'électricité (PPA) bénéficiant d'une optimisation continue des revenus associés

Acquisition stratégique : 56,35% de Greenstat, un leader norvégien de l'énergie verte enrichissant fortement notre portefeuille de projets hydrogène et solaire en Europe

Ambitions 2030 confirmées

Chiffre d'affaires : supérieur à 175 M€

EBITDA : supérieur à 85 M€

Impact environnemental : supérieur à 20 millions de tonnes d'émissions CO 2 eq évitées par an

CHIFFRES CLES SUR L'EXERCICE 2024

De solides agrégats financiers

Comptes consolidés

En milliers d'euros 2023 2024 *

(Greenstat

consolidé et mise en équivalence de Drin Energija selon IFRS 10) Chiffre d'affaires 39 227 31 446 EBITDA

% du CA 26 654

68% 19 728

63% Résultat opérationnel

% du CA 16 133

41% 15 888

51% Résultat financier (1 757) (2 651) Part dans le résultat des entreprises associées – non opérationnel (1 296) Impôts courants et différés (2 545) (2 804) Résultat net part du Groupe

% du CA

Intérêts minoritaires

Résultat net 11 973

31%

(143)

11 830 9 721

31%

(583)

9 138

* Comptes consolidés pour l'exercice clos le 30 juin 2024, pour lesquels les procédures d'audit sont en cours et qui seront arrêtés par le Conseil d'Administration dans les prochains jours.

Ces comptes intègrent le sous-groupe Greenstat à compter du 29 février 2024 consolidé par la méthode de l'intégration globale et la société Drin Energija mise en équivalence.

FDE a enregistré un chiffre d'affaires de 31,4 M€ [3] pour l'exercice 2024, soutenu par une amélioration continue des volumes d'électricité vendus en France et en Belgique . Cette performance témoigne de la stabilité et de la résilience de notre base de revenus , malgré les défis ponctuels liés à la nouvelle indisponibilité du réseau GRTgaz depuis mai 2024 notamment. L'acquisition stratégique de Greenstat a également généré des revenus additionnels de 1,3 M€ grâce à ses projets photovoltaïques, renforçant ainsi notre positionnement sur les énergies renouvelables.

Depuis 2017, notre chiffre d'affaires a progressé en moyenne de 36 % par an . Cette croissance continue s'appuie sur un modèle économique solide et durable, avec plus de 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an.

En 2024, FDE a généré un EBITDA de 19,7 M€, représentant une marge exceptionnelle de 63 %, surpassant déjà nos objectifs pour 2030. Cette rentabilité est le fruit de la gestion rigoureuse des coûts opérationnels et administratifs , dans un contexte économique inflationniste et de développement du Groupe.

Depuis notre dernière communication, la contribution de la ferme solaire de 45 MW à Petjnik en Bosnie détenue à 49,5% a été déconsolidée du chiffre d'affaires, la prise de contrôle sur l'exercice ne répondant pas à ce stade aux dispositions d'IFRS10 ; cette contribution ressort à ce stade à 1,9 M€ dans l'EBITDA Groupe sur les quatre mois de l'exercice (quote-part opérationnelle dans le résultat des entreprises associées).

FDE continue d'afficher une rentabilité robuste avec un résultat net part du Groupe de 9,7 M€, représentant 31 % du chiffre d'affaires.

Bien que ce résultat soit en baisse économique par rapport à l'année précédente (-2,3 M€), il confirme la solidité de notre modèle centré sur la valorisation du gaz de mine et l'expansion continue de nos activités de production d'énergies bas carbone , notamment le Gaz Naturel Renouvelable (GNR) et l'hydrogène.

Un modèle financier solide et des perspectives prometteuses

Au 30 juin 2024, FDE disposait d'un bilan renforcé de 199,7 M€, et de capitaux propres (part du groupe) de 82,5 M€. Le Groupe continue ainsi de générer des flux de trésorerie solides , avec une trésorerie de 47,6 M€, (en hausse de 4,7 M€ par rapport à 2023), et une dette nette limitée à 33,5 M€, soit un ratio Dette Nette/EBITDA de 1,7x , garantissant la capacité à financer notre développement tout en préservant nos fonds propres .

Bilan consolidé

En milliers d'euros 30 juin 2023 30 juin 2024 Ecart d'acquisition 4 574 9 705 Actifs d'exploration 38 918 39 101 Droits miniers prouvés 23 976 23 752 Immobilisations corporelles 38 188 49 808 Participations dans les entreprises associées 0 8 337 Autres actifs 14 546 21 385 Trésorerie et équivalents 42 966 47 618 Total actifs 163 168 199 706 Capitaux propres 73 675 90 472 Dette financière (CT et LT) 68 109 81 149 Provisions (CT et LT) 3 240 3 958 Autres passifs 18 143 24 127 Total passifs 163 168 199 706

Des opportunités de développement solides

Le positionnement stratégique de FDE sur les énergies renouvelables et durables, ainsi que nos projets en cours, assurent des perspectives de croissance particulièrement favorables. Nous poursuivons l'optimisation de nos opérations existantes tout en développant de nouvelles capacités de production. Parmi les projets imminents, la mise en service de notre centrale au sol de 5,8 MWc en Norvège à Engene est prévue d'ici fin 2024.

Nos activités dans le Gaz Naturel renouvelable (GNR) et le Bio-CO 2 en Norvège continuent également de progresser avec la construction d'une nouvelle unité de production de 100 GWh/an à Stavanger qui sera en production fin 2025. La filiale Greenstat, quant à elle, avance rapidement dans son projet d'hydrogène renouvelable à Agder , avec une première phase de 20 MW d'électrolyseurs prévue pour fin 2026, soutenue par une subvention majeure.

Un avenir focalisé sur la croissance durable

Avec une trésorerie renforcée, un endettement conservateur et une équipe expérimentée et renforcée, FDE est idéalement positionné pour accélérer le déploiement de sa stratégie organique et externe et atteindre ses objectifs ambitieux à horizon 2030.

Les objectifs 2030 de FDE consistent en un chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 85 millions d'euros, ainsi que l'évitement de plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

FDE commentera ses résultats annuels de l'exercice 2024 lors d'un webcast le 28 octobre 2024 à 16 h . Les détails de connexion seront communiqués à la liste de distribution. Pour toutes demandes complémentaires : ir@francaisedelenergie.fr

[1] Ces chiffres sont issus des comptes pour lesquels les procédures d'audit sont en cours.

[2] Le chiffre d'affaires, pour 2,7 M€, de la ferme solaire de 45 MW à Petjnik en Bosnie « Drin Energija » détenue à 49,5% n'est pas inclus dans le CA total de 31,4 M€. Le résultat de Drin Energija au 30 juin 2024 est présenté dans la part dans le résultat des entreprises associées, le contrôle sur la société au 30 juin 2024 ne répondant pas, à ce stade, aux dispositions d'IFRS 10.

[3] Le chiffre d'affaires s'élèverait à 34,1 M€ si Drin Energija (mise en équivalence dans les comptes au 30 juin 2024) était intégrée selon la méthode de l'intégration globale