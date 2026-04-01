LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Pontpierre, France, le 31 mars 2026 – FDE (Euronext – FDE ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie bas carbone, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 31 décembre 2025.

Réuni le 30 mars 2026, le Conseil d'administration a arrêté les comptes consolidés semestriels au 31 décembre 2025. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes, dont le rapport comporte une réserve relative à la reconnaissance d'un produit de 2 832k€ au cours de la période (en « autres produits opérationnels ») au titre d'un contrat conclu entre Cryo Pur, filiale du groupe, et la société Cemex. Le rapport mentionne ainsi :

« Conclusion avec réserve - Un produit de 2 832k€ a été comptabilisé en « autres produits opérationnels » au cours de la période au titre d'un contrat de co-développement avec un tiers. Après analyses et compte-tenu notamment de la nature du contrat et des droits et obligations des parties à date, nous considérons que les critères de comptabilisation en produits selon la norme IFRS 15 ne sont pas respectés. Si ce produit n'avait pas été comptabilisé, les autres produits opérationnels seraient inférieurs de 2 832k€ et le résultat net de l'ensemble consolidé après impôt serait diminué de 2 832k€ . »

Le Conseil d'administration indique que le traitement comptable retenu repose sur son analyse de la norme IFRS 15, de sa réalité opérationnelle, de son avancement à date et de la substance des dispositions contractuelles.

Cet élément comptable est sans incidence sur la trésorerie du Groupe, les factures émises pour ces prestations de service de R&D ayant déjà été réglées par le client. Il n'affecte pas non plus les fondamentaux économiques du projet, dont l'exécution se poursuit conformément aux attentes. L'ensemble des encaissements et décaissements liés à ce contrat est reflété dans le tableau des flux de trésorerie consolidés publié.

Le rapport financier semestriel, incluant les états financiers et le rapport des commissaires aux comptes, est disponible sur www.francaisedelenergie.fr dans la rubrique « Investisseurs >> Information Réglementée>> Rapports Financiers ».

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Prochain RDV :

Chiffre d'affaires T3 2026, le 20 avril 2026, après la clôture des marchés

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Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.