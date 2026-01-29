LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : La Française de l'Énergie franchit une étape décisive dans l'exploration de l'hydrogène naturel en France

L'obtention du permis exclusif de recherche « Trois Évêchés » positionne FDE comme pionnier d'une nouvelle filière énergétique stratégique pour la souveraineté et la compétitivité européenne

Les résultats préliminaires du forage en cours en Moselle confirment une très forte augmentation de la concentration d'hydrogène à moyenne profondeur

Pontpierre, France – 28 janvier 2026 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies bas carbone a obtenu ce jour le permis exclusif dit « permis des Trois Évêchés » de recherche d'hydrogène naturel en Moselle et Meurthe-et-Moselle, dans la Région Grand Est pour une durée initiale de 5 ans.

Une réponse aux enjeux stratégiques de la France et de l'Europe

Dans un contexte géopolitique marqué par l'impératif de sécurité d'approvisionnement et de souveraineté énergétique , l'hydrogène naturel représente une opportunité majeure pour la France et l'Europe de développer des ressources domestiques, propres et compétitives . Cette énergie bas carbone s'inscrit pleinement dans la trajectoire de neutralité carbone et la réduction de la dépendance énergétique du continent.

L'hydrogène naturel , produit naturellement dans le sous-sol sans nécessiter d'énergie pour sa fabrication, présente un bilan carbone remarquable et des coûts de production potentiellement très compétitifs par rapport aux autres méthodes de production d'hydrogène. Son exploitation pourrait transformer le paysage énergétique européen.

Un potentiel géologique considérable confirmé par les premiers travaux

Le permis couvre une superficie de 2 254 km² sur le bassin lorrain, reconnu pour son potentiel géologique. Les travaux scientifiques internationaux , notamment ceux de l'US Geological Survey de 2025, estiment que le volume d'hydrogène naturel exploitable pourrait etre supérieur aux réserves de gaz naturel mondiales.

En France, les premiers résultats obtenus par FDE sont particulièrement encourageants . Après la découverte initiale d'hydrogène naturel dissous en quantités élevées dans le puits de Folschviller en 2023, le nouveau forage PTH-2 à Pontpierre , lancé en octobre 2025, confirme une très forte augmentation de la concentration d'hydrogène mesuré dès -2000 mètres. Ces analyses préliminaires, réalisées après deux mois et demi de travaux dans des conditions optimales et sans impact sur les aquifères, valident les hypothèses scientifiques du Groupe et ouvrent des perspectives prometteuses pour la suite du programme.

Un permis exclusif qui consacre l'expertise unique de FDE

L'attribution par l'Etat français de ce nouveau permis exclusif, démontre le très haut niveau de compétences techniques et opérationnelles que FDE a développé depuis sa création. Fort de son expertise du sous-sol lorrain et de ses capacités de forage, le Groupe bénéficie d'une avance significative dans cette course mondiale vers l'hydrogène naturel .

Cette nouvelle étape s'inscrit dans la dynamique du programme REGALOR II, qui a obtenu une subvention de 8,8 M€ octroyée dans le cadre du Fonds de Transition Juste de la Région Grand Est et de l'Union Européenne en décembre 2025 . Ce programme de recherche, dirigé par FDE, vise à étudier les mécanismes de formation de l'hydrogène naturel et les modalités de son exploitation à l'échelle industrielle.

Programme de travaux 2026-2031

Sur la période couverte par le permis (jusqu'au 28 janvier 2031), FDE prévoit :

La finalisation du forage PTH-2 jusqu'à -4 000 mètres et l'évaluation précise des volumes présents

La réalisation de nouvelles mesures de concentration dans des puits existants sur l'ensemble du bassin lorrain

La validation du caractère renouvelable de la génération d'hydrogène naturel dans le bassin Lorrain

Le développement de technologies de production de cet hydrogène les plus adaptées

Cette exploration pourrait positionner la France parmi les pays leaders de cette nouvelle filière énergétique, au service de sa compétitivité industrielle et de ses objectifs climatiques.

Prochain RDV :

Résultats semestriels le 24 mars 2026 après la clôture des marchés

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

