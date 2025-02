LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE accélère son déploiement dans l'hydrogène bas carbone : Signature d'un contrat stratégique en Norvège

FDE accélère son déploiement dans l'hydrogène bas carbone :

Signature d'un contrat stratégique en Norvège

Pontpierre, France, le 17 février 2025 – FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), pionnier de la production d'énergie bas carbone, signe un contrat stratégique d'approvisionnement d'électrolyseurs de plusieurs millions d'euros pour Agder Hydrogen Hub (« Agder »), son projet phare de 20 MW de production d'hydrogène renouvelable au cœur de la vallée hydrogène de Norvège.

Un Pas Décisif pour la Transition Energétique en Norvège

Avec ce contrat, FDE, par l'intermédiaire de sa filiale norvégienne, franchit une étape majeure dans son développement stratégique en Norvège. Le Groupe a en effet signé un accord pour la fourniture de 20 MW d'électrolyseurs auprès d 'ITM Power , un leader mondial dans la conception d'électrolyseurs PEM (membranes échangeuses de protons), cotée à la Bourse de Londres.

Ce contrat marque le lancement officiel de la construction du projet Agder Hydrogen Hub, et un pilier central dans la stratégie d'hydrogène bas carbone de FDE.

Des Installations de Pointe pour un Futur Bas Carbone

Le projet Agder se distingue par l'implémentation de quatre unités Neptune V de 5 MW chacune, pour une capacité totale de 20 MW . Ces électrolyseurs de dernière génération, prévus pour une livraison au premier semestre 2026 , permettront de produire de l'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs climatiques mondiaux.

Le site industriel, en cours de préparation, accueillera ces installations et démarrera la production d'hydrogène d'ici la fin de l'année 2026 .

Un Contrat à Fort Impact Financier et Stratégique

Ce contrat de fourniture, d'une valeur de 20 millions d'euros, a été signé concomitamment à un engagement d'ITM Power à fournir un service complet pendant dix ans afin d'aider FDE à maximiser les performances et le temps de fonctionnement des équipements fournis.

Pour rappel, le projet bénéficie du soutien financier d'ENOVA , qui a octroyé une subvention de 148 millions de NOK, représentant près de 40% du coût total de l'investissement. FDE est actuellement en discussions avec ses partenaires bancaires et obligataires historiques pour finaliser le financement de cette phase.

Un Développement Accéléré pour Renforcer le Leadership de FDE

Le projet Agder ne s'arrête pas à cette première phase. Dès 2027, une extension de 40 MW viendra porter la capacité installée à 60 MW , consolidant ainsi la position de FDE parmi les leaders du marché des énergies bas carbone en Norvège et en Europe.

Ce développement ambitieux s'inscrit dans l'objectif stratégique de FDE d'atteindre un chiffre d'affaires annuel supérieur à 175 millions d'euros et un EBITDA de plus de 85 millions d'euros d'ici 2030, tout en contribuant à la réduction de plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 par an.

FDE : Un Acteur Clé dans la Transition Énergétique Européenne

Avec ce projet majeur, FDE confirme son engagement en faveur de la transition énergétique, en consolidant son rôle de leader dans la production d'énergie bas carbone, positionnant le Groupe comme un acteur incontournable dans le secteur des énergies bas carbone à l'échelle européenne.

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions

d'euros, un EBITDA supérieur à 85 millions d'euros, combinés à plus de 20 millions de

tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

