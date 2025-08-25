LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Début d'une nouvelle campagne de forage en Moselle En chemin vers la production de méthane bas carbone et d'hydrogène naturel

Pontpierre, France, le 25 août 2025 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, lance une nouvelle campagne de forage pour produire le gaz présent dans le charbon Lorrain , dans le périmètre de la Concession Bleue Lorraine octroyée par l'Etat français et pour explorer les gisements d'hydrogène naturel découverts en 2023.

Utilisation de technologies maitrisées dans le respect des prescriptions de sécurité et environnementales

A environ 1000 mètres de profondeur, le charbon Lorrain contient du gaz naturel à très haute teneur en méthane. Deux certifications ont été conduites par l'IFP-Energies Nouvelles, le spécialiste français de l'exploration et la production de ressources naturelles, en 2015 - 2016 puis par MHA (groupe Sproule), spécialiste mondiale du gaz de charbon, en 2018. Ces études d'experts ont certifié des réserves de plus de 2,1 milliards m 3 de gaz dans la zone de la concession Bleue Lorraine (191 km²) valorisables avec les contraintes technico-économiques, environnementales, réglementaires existantes.

La campagne de forage commencera à l'automne 2025 et durera environ 12 mois au total. Le processus permettant de produire ce méthane lorrain est simple :

Forer jusqu'aux couches de charbon épaisses et présentes à environ 1000 mètres de profondeur ;

Désorber ensuite le charbon, en récupérant l'eau contenue naturellement dans sa matrice (1-10 m 3 par jour pour un puits) ;

par jour pour un puits) ; Quand la pression dans la veine de charbon baisse suffisamment, le gaz remontera naturellement à la surface dans le tubage installé après le forage ;

Des drains horizontaux de petit diamètre (15 cm) collecteront alors le gaz présent dans le charbon sur plusieurs centaines de mètres.

Cette méthode n'utilise évidemment pas la fracturation hydraulique ou d'autres techniques interdites par la législation. Le charbon a par ailleurs naturellement assez de fissures pour que le méthane désorbé s'en échappe naturellement.

Ces travaux, pour un montant initial de c. 15 M€ , comprennent trois zones :

Puits CBR-1 - Ajout de drains de collecte sur un puits existant (1 mois) à Lachambre Puits CBR-2 - Forage d'un nouveau puits de production (3 mois) à Lachambre Puits PTH-2 - Un puits de recherche profond (4000 m) pour étudier l'hydrogène naturel (5 mois) à Pontpierre

Plus d'une quarantaine de membres de l'équipe FDE et sous-traitants seront mobilisés pendant cette phase. Tous les puits seront étanchéifiés, dans les règles de l'art avec du ciment spécifique aux ouvrages gaziers, et inspectés à cet effet. La protection des nappes phréatiques et la boue de forage seront rigoureusement suivies et approuvées par des experts indépendants et les inspecteurs gouvernementaux.

Production du méthane lorrain : des avantages énergétiques locaux et environnementaux forts

La France importe actuellement la plupart de son gaz naturel, y compris du gaz de schiste américain mais aussi de Russie, du Qatar, d'Algérie et de Norvège.

La production locale d'un gaz lorrain évite l'impact environnemental du transport longue distance et permet de réduire la dépendance au gaz importé d'autres pays , tout en ayant une empreinte carbone 10 fois plus faible que celle du gaz importé ( étude indépendante de l'Institute for Energy and Environmental Research d'Heldeiberg, 2016 ). On parle ainsi d'un Méthane Bas Carbone .

Plusieurs possibilités de valorisation sont toujours considérées :

Connexion au réseau de distribution de gaz local (Energis) pour une fourniture en circuits très courts et approvisionnement direct des industriels locaux ;

Conversion du gaz en hydrogène décarboné et propre, via la capture du CO 2 sous forme solide ou liquide ; et/ou ;

sous forme solide ou liquide ; et/ou ; La production d'électricité et de chaleur au moyen d'une cogénération ou une turbine, associée à la capture de CO 2 via une unité Cryo Pur.

Évaluation de la découverte d'hydrogène naturel en Lorraine, une exclusivité mondiale

Lors de recherches précédentes menées dans le cadre du Pacte Etat Région Lorraine et d'un programme de recherche nommé REGALOR, des concentrations importantes d'hydrogène naturel dissout dans les aquifères profonds ont été découvertes en Moselle . Cet hydrogène « blanc » pourrait être une percée majeure pour l'énergie propre au niveau français et européen puisqu'il permettrait d'avoir accès à un gisement important d'hydrogène décarboné à proximité de consommateurs et d'infrastructures actuels et futurs.

En collaboration notamment avec le laboratoire GéoRessources de l'Université de Lorraine et du CNRS, dans le cadre du programme de recherche REGALOR II , le puits de recherche et développement de ce puits PTH-2 sera réalisé à l'occasion de cette campagne de forage et une demande de subvention est en cours auprès du FEDER.

FDE travaille actuellement avec les autorités régionales, les industries et les parties prenantes et entame un dialogue communautaire via l'organisation de réunions, d'ateliers, et développement de supports éducatifs pour expliquer plus spécifiquement les activités énergétiques souterraines en Lorraine et ainsi promouvoir une communication transparente sur l'ensemble de ces activités.

Antoine Forcinal, Directeur Général de FDE confirme ainsi : « Cette nouvelle campagne illustre notre volonté de concilier innovation, respect de l'environnement et développement territorial. Sans recourir à la fracturation souterraine et sous un contrôle rigoureux des autorités, nous déployons des mesures de sécurité et de protection environnementale exemplaires. Avec 15 M€ additionnels investis sur le territoire et la création d'emplois locaux, nous contribuerons à dynamiser la région tout en réduisant notre dépendance énergétique. Grâce à une empreinte carbone dix fois inférieure à celle du gaz importé et à la perspective de produire demain de l'hydrogène décarboné, nous affirmons ainsi notre engagement en faveur de la souveraineté énergétique et de l'avenir durable de notre territoire . »

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 M€, un EBITDA supérieur à 85 M€, combinés à plus de 20 millions de

tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

