La Française de l'Énergie confirme ses objectifs

La Française de l'Energie (FDE) a enregistré un chiffre d'affaires de 29,1 millions d'euros sur son exercice 2026, clos fin juin, en recul limité de 4%. Cette évolution reflète principalement le recentrage de ses activités en Norvège sur les projets de développement du groupe, plutôt qu'un ralentissement de ses activités récurrentes.

Les ventes de gaz ont progressé de 14%, soutenues par une hausse de 30 % des volumes injectés dans le réseau, tandis que les revenus de l'électricité ont légèrement reculé sous l'effet de la baisse des prix de marché, malgré des volumes de production stables.

En Norvège, le chiffre d'affaires a diminué, les équipes étant désormais mobilisées sur la construction de futures unités de production de biométhane et d'hydrogène vert.

Le groupe se montre en revanche confiant pour l'exercice 2027. En France, l'extension de son activité de gaz de mines et la mise en service progressive de nouvelles unités de production devraient soutenir la croissance.

En parallèle, l'acquisition de l'usine de biométhane Romerike Biogassanleg, finalisée fin juin en Norvège, devrait contribuer à hauteur de plus de 5 millions d'euros au chiffre d'affaires 2027. Grâce à ces deux moteurs, FDE vise une progression de plus de 25% de son chiffre d'affaires l'an prochain.

Le groupe poursuit également ses projets dans l'hydrogène naturel en Moselle. Après des résultats jugés prometteurs lors du forage PTH-2, les premiers tests de production sont attendus au second semestre 2026, avec une certification des réserves envisagée en 2027 et un démarrage de la production à l'horizon 2028.

Fort d'une situation financière qu'il juge solide et d'une base d'actifs productifs en expansion, FDE confirme par ailleurs ses ambitions à l'horizon 2030, visant un chiffre d'affaires supérieur à 175 millions d'euros, un Ebitda de plus de 85 millions d'euros et une réduction de plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 équivalent par an.