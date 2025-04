LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Chiffre d'affaires cumulé de 20,9 M EUR au T3 2025 (25,0 M EUR en intégration globale), Progression des revenus du T3 2025 par rapport au T2 2025 (+21%), Contribution positive de la nouvelle acquisition en Norvège

Chiffre d'affaires cumulé de 20,9 M€ au T3 2025 (25,0 M€ en intégration globale)

Progression des revenus du T3 2025 par rapport au T2 2025 (+21%)

Contribution positive de la nouvelle acquisition en Norvège

Pontpierre, France, le 24 avril 2025 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, atteint un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025 s'élevant à 20,9 M€ (25,0 M€ en intégration globale e l'entité Drin Energija, détenant Petjnik, la ferme solaire en opération avec une capacité installée de 45 MW).

Chiffres d'affaires

En millions d'Euros 2025 2024 Chiffres d'affaires 1 er semestre

(Juil.- Déc) 12,2 17,6 Chiffres d'affaires 3 ème trimestre*

(Jan.- Mars) 8,7 8,9 Chiffres d'affaires à 9 mois 20,9 26,5

* Chiffres non audités

Des revenus de l'activité électricité récurrents et robustes, avec une croissance attendue du déploiement de nouvelles installations en 2025

À fin mars 2025, les revenus issus de la production d'électricité (hors Drin Energija) s'élèvent à 10,4 M€, dans un contexte de prix de l'énergie normalisé.

FDE poursuit par ailleurs activement son déploiement de nouvelles installations en France et en Norvège, avec la mise en service ce trimestre de la centrale photovoltaïque de 5 MW située à Engene, en Norvège . Par ailleurs, les 4 nouvelles unités de cogénération dans les Hauts-de-France viendront renforcer le chiffre d'affaires du Groupe en 2025.

Une reprise dynamique de l'activité de gaz, en croissance sur le trimestre

Suite à la reprise de l'injection sur le réseau GRTgaz fin octobre 2024, avec des prix de marché en amélioration, l'activité de production de gaz affiche un chiffre d'affaires de 6,3 M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice 2025, avec une progression de 8% au T3 2025, comparé au trimestre précédent.

Une contribution positive d'Alltec, société nouvellement acquise en Norvège

L'acquisition d'Alltec , spécialiste norvégien de solutions EPC (Engineering Procurement and Construction), avec une expertise reconnue dans le biogaz, l'hydrogène et l'ammoniac, contribue, grâce à ses projets en cours, déjà positivement sur les revenus de FDE, avec 2,5 M€ de chiffre d'affaires généré sur les 2 mois pendant le T3 2025.

Au-delà de l'apport financier, cette opération a pour objectif de consolider l'expertise technique de FDE, tout en accélérant la mise sur le marché des projets de production de GNR (Gaz Naturel Renouvelable) et d'hydrogène, élargissant ainsi de façon significative le portefeuille de projets norvégiens du Groupe.

Croissance confirmée pour FDE avec des résultats solides attendus dès 2025

L'acquisition d'Alltec marque une étape clé dans l'expansion de FDE en Norvège, en créant des synergies immédiates et en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance durable.

En parallèle, Biogy Solutions AS poursuit le développement de ses projets de production de GNR et de CO?. Sa nouvelle filiale, Halsa Biogass , qui produira 120 GWh par an de GNR courant 2026 , a obtenu le permis de construire en mars 2025 et débutera les travaux de construction dans les prochains mois. Le projet de Stavanger , soutenu par une subvention Enova de 49,3 M NOK, permettra également de produire 100 GWh de GNR par an une fois la construction achevée.

Les investissements existants en Norvège forment ainsi une plateforme robuste, appelée à générer plus de 80 M€ de chiffre d'affaires annuel et 40 M€ d'EBITDA à horizon 2030, contribuant ainsi significativement aux ambitions du groupe.

Porté par ces projets, FDE consolide ainsi sa position en tant qu'acteur de référence de la transition énergétique européenne.

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euros, un EBITDA supérieur à 85 millions d'euros, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

