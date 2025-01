LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Chiffre d'affaires au S1 2025 de 15,5 M EUR (en intégration globale) Progression des revenus du T2 2025 par rapport au T1 2025 (+45%) Matérialisation des développements en 2025

Chiffre d'affaires au S1 2025 de 15,5 M€ (en intégration globale [1] )

Progression des revenus du T2 2025 par rapport au T1 2025 (+45%)

Matérialisation des développements en 2025

Pontpierre, France, le 22 janvier 2025 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires sur le premier semestre de l'exercice 2025 (clos au 31 décembre 2024) de 15,5 M€ en intégration globale (12,2 M€ en utilisant la méthode de mise en équivalence de l'entité Drin Energija, détenant Petjnik notre ferme solaire en opération avec une capacité installée de 45 MW) :

En millions d'Euros* 2025 2024 Chiffre d'affaires T1 (Juil. – Sept.) 7,0 8,1 Chiffre d'affaires T2 (Oct. – Déc.) 8,5 9,3 Chiffre d'affaires S1 15,5 17,4

* Chiffres non audités

Déploiement de nouvelles unités de production d'électricité verte en Europe

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 associé à la production d'électricité (hors Greenstat) s'élève à 7,0 M€ , dans un contexte de prix de l'énergie normalisé par rapport à l'année passée. Une gestion proactive de notre portefeuille nous a néanmoins permis de sécuriser une part significative de notre production pour l'année en cours à des prix compétitifs (environ 150 €/MWh), garantissant ainsi la croissance de notre chiffre d'affaires.

FDE continue de mettre l'accent sur le développement de nouvelles installations de cogénération de gaz fatal dans les Hauts-de-France, ayant obtenu les arrêtés préfectoraux encadrant la mise en service de deux cogénérations de 1,5 MW sur le site d' Angres et de deux moteurs initiaux sur le site de Rouvignies , portant ainsi la capacité installée totale à 28,5 MW .

Une reprise favorable de l'activité gaz

L'injection de gaz a repris fin octobre, dans un environnement de prix soutenu après une longue indisponibilité du réseau de transport GRTgaz. L'activité de production de gaz présente ainsi un chiffre d'affaires de 3,1 M€ au premier semestre 2025. Le Groupe poursuit par ailleurs les démarches juridiques afin d'obtenir réparation des pertes engendrées par la non-disponibilité du réseau depuis 2019.

Contribution croissante de nos filiales norvégiennes

Les revenus associés à Greenstat en Norvège s'élèvent à 1,8 M€ sur les 6 premiers mois de l'exercice 2025 et comprennent principalement les travaux de construction liés aux projets de centrales photovoltaïques.

Reconnu seulement en intégration globale, la production solaire sur le site de Petjnik en Bosnie a généré 3,3 M€ de revenus sur ce semestre.

Des développements solides en cours sur 2025

En Norvège, alors que FDE a commencé la construction de sa nouvelle unité de production de GNR (Gaz Naturel Renouvelable) de 100 GWh par an à Stavanger, avec une mise en production prévue fin 2025, le Groupe développe une nouvelle unité de production de GNR à Halsa, visant une production de 120 GWh par an courant 2026. Cette filiale a déjà sécurisé les intrants et 30% de son offtake grâce au partenariat avec Sorheim Holding AS. L'unité produira également 14,200 tonnes par an de Bio-CO 2 liquide et 165,000 tonnes d'engrais biologique .

En parallèle, la filiale Greenstat avance son projet de production d'hydrogène renouvelable à Agder , avec une première phase de 20 MW d'électrolyseurs dont les commandes d'équipements et la préparation du site sont en cours. L'unité sera mise en service d'ici fin 2026, et contribuera, avec les nombreux projets de production d'énergies vertes en développement en Norvège , à la forte croissance du Groupe.

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions

d'euros, un EBITDA supérieur à 85 millions d'euros, combinés à plus de 20 millions de

tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

https://www.francaisedelenergie.fr/

[1] Intégration globale de Drin Energija, détenue à 49,5% par Greenstat (documentation en cours de formalisation dans le cadre des dispositions d'IFRS 10)