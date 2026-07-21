LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2026

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2026

Stabilité du chiffre d'affaires porté par des revenus récurrents de ventes de gaz et d'électricité

Légère baisse de l'activité historique en Norvège, reflet du recentrage sur la mise en service d'actifs créateurs de cashflows FDE

Croissance soutenue attendue pour l'exercice 2027 grâce à de nouvelles unités de cogénération en France et à l'intégration d'une usine de biogaz déjà opérationnelle à Oslo

Pontpierre, France, le 21 juillet 2026 – La Française de l'Énergie (FDE - Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie bas carbone, a réalisé un chiffre d'affaires de 29,1 M€ sur l'exercice 2026.

Chiffres d'affaires

En millions d'Euros 2026 2025 Chiffres d'affaires 1 er trimestre

(Juillet à septembre 2025) 6,6 5,0 Chiffres d'affaires 2 ème trimestre

(Octobre à décembre 2025) 7,9 7,2 Chiffres d'affaires 3 ème trimestre

(Janvier à mars 2026) 7,5 9,8 Chiffres d'affaires 4 ème trimestre

(Avril à juin 2026) 7,1 8,4 Chiffres d'affaires annuel 29,1 30,4

* Chiffres non audités

Bonne performance des activités énergétiques. Recentrage en Norvège au service de la montée en puissance d'actifs productifs à forte visibilité

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi à 29,1 M€ sur l'exercice 2026 clos au 30 juin, contre 30,4 M€ en 2025, soit une baisse limitée de 4%, dans un environnement marqué par le recentrage des équipes norvégiennes sur les projets de développement du Groupe. Cette évolution confirme la résilience du modèle de FDE, fondé sur des infrastructures énergétiques pérennes et productives générant des revenus récurrents.

L'activité vente de gaz est en hausse de 14%, à 9,2 M€. Les volumes vendus ont atteint 228 GWh, en croissance de 30%, avec le retour à un niveau normal d'injection dans le réseau de Natran. Les prix moyens sont ressortis à 40 €/MWh contre 46 €/MWh en 2025. Cette progression des volumes illustre le caractère solide et récurrent de l'activité gazière du Groupe.

Le chiffre d'affaires des ventes d'électricité a atteint 11,7 M€, contre 12,9 M€ en 2025, avec des volumes en hausse de 1%, à 139 GWh, et des prix en baisse de 10% à 84 €/MWh. La légère contraction du chiffre d'affaires reflète donc principalement un effet prix, tandis que les volumes demeurent solides, soulignant la résilience opérationnelle des actifs en production.

En Norvège, le chiffre d'affaires a atteint 7,8 M€ contre 8,8 M€ en 2025. L'augmentation de la contribution d'Alltec, consolidée en année pleine contre 5 mois en 2025, a été plus que compensée par la fin des contrats EPC de Greenstat en dehors du périmètre du Groupe. Les deux entités sont désormais principalement dédiées aux projets de FDE afin d'assurer la construction de nouvelles unités de production de Gaz Naturel Renouvelable (GNR) et d'hydrogène vert.

Cette mobilisation réduit temporairement leur chiffre d'affaires externe, mais renforce la création de valeur du Groupe en orientant les ressources vers des actifs productifs détenus, destinés à générer à terme des revenus récurrents, des cashflows visibles et une croissance durable.

Solide croissance attendue de l'activité gaz de mines en France et de la production de GNR sur l'exercice 2027

Après la signature de la convention Gaz de Mines entre FDE et l'Etat français en janvier 2026, qui a permis d'étendre l'accès à 18 ouvrages miniers supplémentaires, deux moteurs de production d'électricité verte ont démarré en juin à Angres, portant le parc en service à 17 unités.

Deux nouvelles unités démarreront à la rentrée, à Rouvignies. Ces 4 nouveaux moteurs permettront de relancer la croissance de la production d'électricité dans le nord de la France, en s'appuyant sur une base d'actifs industriels en exploitation offrant une meilleure visibilité sur la génération future de cash.

16 unités de production d'électricité et de chaleur ont par ailleurs été commandées début 2026 et seront progressivement installées en 2027 et 2028 pour permettre le doublement de la production d'électricité verte au cours des trois prochaines années. Ce pipeline d'installations renforce encore la part d'activités adossées à des actifs productifs récurrents.

En Norvège, FDE a acquis l'usine de production de gaz naturel renouvelable à partir de déchets organiques, Romerike Biogassanleg AS, le 30 juin 2026, auprès de la ville d'Oslo. Cette unité, déjà opérationnelle et génératrice de cashflows, contribuera pour plus de 5 M€ au chiffre d'affaires 2027. L'intégration de cet actif illustre la stratégie du Groupe consistant à renforcer son profil par des infrastructures en exploitation, immédiatement contributrices et créatrices de revenus récurrents.

Au total, ces deux moteurs de croissance permettent de viser un chiffre d'affaires en croissance de plus de 25 % sur l'exercice 2027.

Sur l'exercice fiscal suivant, la construction de la première unité de production de GNR et de Bio-CO? à Halsa devrait être achevée, avec une mise en service prévue au deuxième semestre 2027, contribuant de manière significative à la croissance du Groupe, portée par ailleurs par la montée en puissance des nouvelles unités de production d'électricité à partir du gaz de mines.

Nouvelles avancées attendues dans les travaux de recherche et de production d'hydrogène naturel en Moselle au cours de l'exercice

Après le succès du forage PTH-2 en Moselle, à plus de 3 600 mètres de profondeur, qui a permis de confirmer la présence d'hydrogène naturel dissous dans le bassin minier lorrain avec des taux de concentration particulièrement élevés, une nouvelle étape sera franchie au cours du second semestre 2026, avec les premiers tests de production utilisant la sonde Sysprog dont le développement est en cours de finalisation.

Ces travaux constituent une étape essentielle en vue de la certification des réserves au cours de l'année 2027, avec l'objectif d'une production à horizon fin 2028.

Au plan financier, pour l'exercice en cours et au-delà, le Groupe dispose des ressources nécessaires, notamment grâce à ses flux de trésorerie opérationnels, à la mise en place récente de nouveaux financements corporate sans covenant bancaire et à l'avancement des financements de projet dédiés à ses nouvelles unités de production. Ces ressources permettent d'accompagner le déploiement progressif des projets avec une visibilité renforcée, tout en s'appuyant sur une base croissante d'actifs productifs générateurs de cash.

Tous ces éléments permettent de confirmer les perspectives de croissance du Groupe à court terme et à horizon 2030

Chiffre d'Affaires supérieur à 175 M€

supérieur à EBITDA supérieur à 85 M€

supérieur Plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO ? eq évitées par an

Prochain RDV :

Publication des résultats annuels 2026, le 20 octobre 2026 après la clôture des marchés

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

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À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles o