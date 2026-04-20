LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Chiffre d'affaires 9 mois

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 MARS 2026

Chiffre d'affaires neuf mois de 22 M€

Augmentation des volumes et des prix sur le trimestre sous l'effet du choc énergétique

Poursuite du programme d'investissements dans le calendrier prévu

Pontpierre, France, le 20 avril 2026 – La Française de l'Énergie (FDE - Euronext : FDE - ISIN: FR0013030152), producteur d'énergie bas carbone, a réalisé un chiffre d'affaires de 22 M€ sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026.

Chiffres d'affaires

En millions d'Euros 2026 2025 Chiffres d'affaires 1 er trimestre

(Juillet à septembre 2025 ) 6,6 5,0 Chiffres d'affaires 2 ème trimestre

(Octobre à décembre 2025 ) 7,9 7,2 Chiffres d'affaires 3 ème trimestre

(Janvier à mars 2026) 7,5 9,8 Chiffres d'affaires 9 mois 22,0 22,0

* Chiffres non audités

Forte croissance séquentielle des revenus gaz et électricité entre le 2 e et le 3 e trimestre 2026 et contribution des activités en Norvège sur neuf mois en augmentation

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi à 22 M€, stable par rapport à 2025, avec une activité vente de gaz en hausse à 7,1 M€ et un chiffre d'affaires vente d'électricité à 9,0 M€.

Au cours du 3 e trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires des ventes de gaz a poursuivi sa progression (+15%), porté à la fois par la hausse des volumes reflétant le retour à un niveau normal de disponibilité du réseau NaTran et par l'augmentation des prix dans un contexte de choc énergétique depuis fin février 2026 . L'activité de vente d'électricité affiche également une croissance soutenue de +8%, portée par la progression des volumes et des prix.

Le chiffre d'affaires des activités en Norvège est ressorti à 5,8 M€ sur les neuf premiers mois de l'exercice, en croissance de +15% sur la période. Le centre d'essai d'Alltec pour les énergies renouvelables "Energy House" , spécialisé dans la production de combustibles et de gaz à faible émission de carbone, a maintenu un bon niveau d'activité. Le chiffre d'affaires ingénierie devrait repartir au cours de l'été 2026, avec le démarrage de nouveaux contrats.

Poursuite du déploiement des infrastructures de production d'électricité verte à partir du gaz de mine en France et de Gaz Naturel Renouvelable (GNR) en Norvège

Après la signature de la convention Gaz de Mines entre FDE et l'Etat français en janvier 2026, qui a permis d'étendre significativement l'accès aux ouvrages du bassin minier du Nord de la France, les tests opérationnels des 18 ouvrages miniers supplémentaires ont été lancés, permettant à terme le déploiement de nouveaux moteurs de production d'électricité bas carbone sur les deux prochains exercices.

Le Groupe a par ailleurs signé l'achat de 16 unités de production d'électricité et de chaleur auprès de Clarke Energy , l'un des principaux fournisseurs d'installations pour la production et l'approvisionnement décentralisés en électricité. Ce contrat est le plus important signé par FDE pour son activité gaz de mine depuis sa création . La sécurisation de la fourniture de ces moteurs permet ainsi à FDE de garantir le déploiement du doublement de sa production d'électricité verte au cours des trois prochaines années.

En Norvège, FDE poursuit la construction de ses 3 projets de production de GNR et de Bio- CO 2 , dont la première unité, à Halsa, devrait entrer en service au 3 e trimestre 2027.

Ces deux larges programmes d'investissements vont permettre de fortement élargir la base d'infrastructures de production d'énergie locale bas carbone, génératrice de plus de 60 M€ de chiffre d'affaires additionnel et un EBITDA annualisé complémentaire de plus de 30 M€.

Cette diversification renforce ainsi les leviers de croissance du Groupe. Au-delà des cash-flows, la crise énergétique actuelle confirme la valeur des actifs de production bas carbone non intermittents en Europe de FDE grâce à leur rôle clé dans la souveraineté énergétique et la résilience dans ce contexte instable.

Démarrage des travaux de mesure de concentration et de débit du puits d'hydrogène naturel PTH-2 en Moselle

Après le succès du forage à plus de 3600 mètres de profondeur qui a permis de confirmer la présence en grandes quantités d'hydrogène naturel dissous dans le bassin minier lorrain pour l'ensemble duquel FDE a obtenu un permis exclusif de recherche de cinq ans, les travaux sont entrés dans la phase de mesure en continu de la concentration du gisement en hydrogène naturel . Ces travaux sont une étape importante en vue de la certification des réserves au cours de l'année 2027.

Les plateformes d'innovation, incluant l'hydrogène naturel et la capture industrielle de CO 2 , devraient créer une valeur supplémentaire significative à terme .

Perspectives 2030 confirmées

Toutes ces réalisations permettent de confirmer les objectifs du Groupe à horizon 2030 :

Chiffre d'Affaires supérieur à 175 M€

supérieur à EBITDA supérieur à 85 M€

supérieur Plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an

Prochain RDV :

Publication du chiffre d'affaires annuel 2026, le 21 juillet 2026 après la clôture des marchés

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

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À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.