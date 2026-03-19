La FPI hypothécaire Two Harbors grimpe après avoir reçu une offre de rachat rivalisant avec celle de l'UWM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige pour préciser l'offre de rachat d'une partie non nommée)

19 mars - ** Les actions du fonds d'investissement immobilier Two Harbors Investment TWO.N ont augmenté de 11,5 % à 10,63 $ tôt jeudi après avoir reçu une offre de rachat de la part d'une partie anonyme ** TWO déclare que son conseil d'administration a reçu une proposition non sollicitée d'acquisition de toutes ses actions en circulation pour 10,70 $/sh en espèces ** En décembre, TWO et le prêteur UWM Holdings UWMC.N ont convenu d'une fusion entièrement en actions d'une valeur de 1,3 milliard de dollars qui doublerait presque le portefeuille de droits de gestion de prêts hypothécaires de ce dernier

** La proposition actuelle équivaudrait à une transaction d'environ 1,1 milliard de dollars, sur la base des 105 millions d'actions en circulation de TWO, basée au Minnesota

** TWO déclare que rien ne garantit que le comité ad hoc de son conseil d'administration conclura que la proposition non sollicitée est supérieure, et que l'accord de fusion antérieur avec UWMC reste en vigueur

** Le secteur hypothécaire américain se consolide, les prêteurs recherchant une plus grande échelle après que les taux d'intérêt élevés ont réduit l'activité de refinancement et exercé une pression sur les bénéfices

** Les actions d'UWMC ont baissé d'environ 3 % à 3,48 $ sur la séance et ont chuté d'environ 40 % au cours de l'année écoulée

** En tenant compte du gain réalisé jeudi, les actions de TWO ont baissé de près de 25 % au cours des 12 derniers mois