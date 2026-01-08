La FPI des centres commerciaux Tanger progresse après l'augmentation de son offre échangeable à 220 millions de dollars

8 janvier -

** Les actions de Tanger's SKT.N ont augmenté de 1,3 % à 34,35 $ jeudi après que le fonds d'investissement immobilier ait obtenu plus de capital que prévu pour refinancer la dette

** Le propriétaire de centres commerciaux à ciel ouvert a annoncé jeudi () une offre privée de 220 millions de dollars à 2,375 % sur 5 ans

** La taille de l'opération est passée de 200 millions de dollars (); le prix d'échange initial de 41,55 dollars représente une prime de 22,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 33,92 dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour aider à rembourser toutes les dettes en cours dans le cadre des lignes de crédit, rembourser entièrement le montant principal en cours de 350 millions de dollars de ses billets à 3,125 % échéant en 2026, et le reste à des fins générales, y compris le remboursement potentiel d'autres dettes

** L'entreprise prévoit également d'utiliser 8 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées et environ 20 millions de dollars pour racheter 600 000 de ses actions afin de faciliter les opérations de couverture

** Avec le mouvement sur la session, les actions de SKT ont augmenté d'environ 4% au cours de l'année écoulée ** La note moyenne des 12 analystes est "acheter"; le prix médian est de 37 $, selon LSEG