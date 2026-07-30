La forte hausse des prix du carburant pèse sur les résultats du 2e trimestre d'Air France-KLM

Le chiffre d'affaires de Air France-KLM au 2e trimestre 2026 est en hausse de 9,9% sur un an à 9,3 milliards d'euros, porté par l'ensemble des activités. Le contexte géopolitique a entraîné une hausse du prix du carburant, avec un impact de 804 MEUR comparé à l'année précédente. Le résultat opérationnel ajusté à 484 MEUR est en baisse de 251 MEUR sur un an, avec une marge opérationnelle de 5,2%.

Cette évolution a été soutenue par une hausse de la recette unitaire de 672 MEUR, entièrement compensée par une augmentation de la facture carburant de 804 MEUR (dont 26 MEUR liés aux ETS) ainsi que par une hausse de 80 MEUR du coût unitaire.

Sur cette période de trois mois, le résultat net a fortement reculé de 71% à 190 MEUR sur un an.

Le cash flow d'exploitation ajusté récurrent atteint 928 MEUR, au 1er semestre, en hausse de 148 MEUR par rapport à l'année précédente.

Au 2e trimestre 2026, Air France-KLM a accueilli 28,3 millions de passagers, soit une hausse de 3,9% par rapport à l'année précédente. Avec une capacité en progression de 2,6% et un trafic en hausse de 2,5%, le taux de remplissage est resté globalement stable à 87,7%.

En outre, la recette unitaire au SKO (Siège-Kilomètre Offert) du groupe a progressé de 8,7% à taux de change constant sur ce trimestre en glissement annuel, portée par la montée en gamme, la réduction des capacités consécutives au conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix des billets. La recette unitaire au SKO mesure le chiffre d'affaires moyen généré par la compagnie pour chaque siège offert sur un kilomètre.

"Comme anticipé, la forte hausse des prix du carburant a pesé sur nos résultats du deuxième trimestre. Grâce à notre agilité sur le plan tarifaire et à notre discipline en matière de coûts, nous avons pu compenser une grande partie de cet impact, démontrant une nouvelle fois la résilience de notre modèle économique. Nous avons par ailleurs réalisé une solide performance commerciale, portée par une demande toujours soutenue pour les voyages dans les classes Premium, notamment de et vers l'Asie et l'Amérique du Nord", a déclaré Benjamin Smith, directeur général du groupe.

La compagnie aérienne a annoncé ce matin que ses perspectives pour l'année 2026 ont été révisées en termes de capacité et restent inchangées en termes de coût unitaire

Pour l'exercice en cours, le groupe prévoit :

- une capacité en hausse de 2 à 3% par rapport à 2025 (la fourchette précédente était comprise entre 2 et 4%),

- une augmentation du coût unitaire comprise entre 0 et 2%, dont 0,5% lié à la premiumisation (inchangé).

- des dépenses d'investissements nettes inférieures à 3 MdsEUR (inchangé)

- un levier d'endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé).