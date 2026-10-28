La forte hausse des bénéfices de Santander au troisième trimestre éclipsée par la faiblesse du marché brésilien

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* Bénéfice sous-jacent du troisième trimestre en hausse de 19 % en glissement annuel, supérieur aux prévisions

* Bénéfice en baisse de 15 % au Brésil en raison d’une hausse des dépréciations

* Les bénéfices aux États-Unis et au Royaume-Uni progressent respectivement de 48 % et 40 %

* La banque réaffirme ses objectifs pour 2026-2028

* Le cours de l'action recule d'environ 4 %

(Ajout des commentaires d'UBS au paragraphe 3, des détails sur les provisions au paragraphe 4 et des commentaires du directeur général au paragraphe 9)

par Jesús Aguado

La baisse des résultats et la hausse des provisions au Brésil ont terni la progression de 19 % du bénéfice sous-jacent au troisième trimestre de la banque espagnole Santander SAN.MC , soutenue par des acquisitions au Royaume-Uni et aux États-Unis .

La première banque de la zone euro a enregistré un bénéfice net sous-jacent de 3,85 milliards d’euros (4,28 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes qui s’établissaient à 3,75 milliards d’euros.

Depuis des décennies, la présence de Santander sur dix marchés clés lui a permis de se prémunir contre les difficultés économiques de certains pays, mais l’a exposée aux dépréciations monétaires, notamment en Amérique latine.

Les résultats trimestriels ont déçu les attentes en Amérique latine, contrairement à une surprise positive sur les marchés développés, ont indiqué les analystes d’UBS.

Les provisions pour pertes sur prêts ont globalement augmenté de 22 % pour atteindre 3,49 milliards d’euros, un chiffre légèrement supérieur aux 3,44 milliards d’euros attendus par les analystes, reflétant principalement une détérioration des pertes de crédit attendues en Argentine.

Santander a récemment cherché à renforcer sa position sur les marchés développés grâce aux acquisitions de TSB et de Webster , qui, selon la banque, devraient contribuer à faire progresser son bénéfice de plus de 40 % au cours des trois prochaines années, pour le porter à plus de 20 milliards d’euros .

Au Brésil, son deuxième marché, le bénéfice net a reculé de 15 % par rapport à l’année précédente, en partie en raison d’une hausse de 23 % des provisions. Le coût du risque, qui mesure les pertes potentielles, a augmenté de 11 points de base par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 4,25 %.

À la suite de la réélection surprise du président Luiz Inácio Lula da Silva, Citi a déclaré qu’un environnement de taux d’intérêt probablement plus élevés pendant plus longtemps retarderait la normalisation du portefeuille de créances douteuses de Santander, tandis qu’un ralentissement de la croissance économique pourrait peser sur la demande de crédits.

Santander bénéficie de taux d'intérêt plus bas au Brésil, car ses coûts de financement sont étroitement liés aux taux de référence.

Hector Grisi, directeur général de Santander, a déclaré que la banque prévoyait de poursuivre son offre d'achat de la participation de 10 % qu’elle ne détient pas encore dans sa filiale brésilienne SANB11.SA , malgré la volatilité actuelle des marchés.

Le résultat net sous-jacent a progressé de 48 % aux États-Unis et de 40 % au Royaume-Uni, tandis qu’il a augmenté de 21 % au Mexique et de 19 % en Espagne.

JP Morgan a indiqué que les activités britanniques et américaines avaient dépassé les attentes, tandis que celles du Brésil avaient sous-performé.

À 12 h 45 GMT, l'action Santander reculait de 4 %, après avoir progressé d'environ 12 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de mardi.

OBJECTIFS RÉAFFIRMÉS

La banque a réaffirmé ses objectifs pour la période 2026-2028, qui prévoient une croissance du chiffre d’affaires à un chiffre moyen en 2026, une baisse des coûts en euros constants, une hausse des bénéfices et un ratio de fonds propres compris entre 12,8 % et 13 %. Ce ratio s’établissait à 12,7 % en septembre, après une baisse de 147 points de base liée à l’acquisition de Webster.

En tenant compte des charges de restructuration de 416 millions d’euros liées principalement à l'opération Webster, le résultat net part du groupe a reculé de 2 % à 3,43 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires global a progressé de 12 % au troisième trimestre, dépassant la hausse de 5 % des coûts. Cela a contribué à améliorer le ratio d’efficacité, qui est passé de 42,8 % à la fin juin à 42,1 %, et a permis de porter le rendement sous-jacent des capitaux propres tangibles (ROTE) de 16,0 % au trimestre précédent à 16,8 %.

Le produit net d’intérêts, qui mesure les revenus des prêts moins les coûts liés aux dépôts, a progressé de 12 % en données sous-jacentes pour atteindre 11,9 milliards d’euros, alors que les analystes tablaient sur 12 milliards d’euros. Les revenus issus des commissions ont augmenté de 11 %.

Le résultat net sous-jacent de l’activité de banque de détail de Santander, qui est la division la plus rentable parmi ses cinq divisions mondiales, a progressé de 17 %.

(1 dollar = 0,8993 euro)