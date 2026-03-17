La forte demande de voyages stimule les compagnies aériennes américaines malgré la flambée des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Delta relève ses prévisions de recettes en raison de la forte demande de voyages

* Le conflit iranien fait grimper les prix du kérosène, ce qui a un impact sur les coûts des compagnies aériennes

* Les compagnies aériennes américaines augmentent leurs tarifs pour compenser la hausse des prix du carburant

* Selon United, les compagnies aériennes pourraient récupérer l'intégralité de l'augmentation du prix du carburant si la demande se maintient

(Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 3; ajout des commentaires de Southwest et United aux paragraphes 10-11 et 18-22) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

Les compagnies aériennes américaines ont fait état mardi d'une demande plus forte que prévu pour les voyages de printemps, ce qui a favorisé l'augmentation des tarifs et des recettes, même si la flambée des prix du kérosène liée à la guerre en Iran a entraîné une hausse des coûts d'exploitation.

Les dirigeants ont déclaré que les transporteurs avaient déjà recours à des augmentations de tarifs et à des mesures de discipline en matière de capacité pour récupérer une partie des dépenses supplémentaires si les prix élevés du carburant se maintiennent.

Les actions des compagnies aériennes ont augmenté, avec Delta Air Lines DAL.N en hausse d'environ 7% dans les échanges de l'après-midi, tandis que United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N , et Alaska Air

ALK.N ont gagné entre 3% et 4%.

LA FORCE DE LA DEMANDE AMÉLIORE LES PERSPECTIVES

Delta a déclaré que la demande des consommateurs et des entreprises s'était accélérée en mars, ce qui l'a incité à revoir à la hausse ses prévisions de recettes pour le premier trimestre tout en maintenant ses perspectives de bénéfices.

Le transporteur basé à Atlanta a déclaré que les ventes au cours de la semaine écoulée ont augmenté d'environ 25 % par rapport à l'année précédente, reflétant une force généralisée dans les voyages d'affaires, les itinéraires internationaux, les loisirs haut de gamme et les réservations de cabines principales intérieures.

"L'histoire de ce trimestre est celle de la demande de revenus et de la santé de la demande", a déclaré Ed Bastian, directeur général de Delta, lors d'une conférence industrielle organisée par J.P. Morgan.

Delta s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre augmente d'un pourcentage à un chiffre élevé, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 5 à 7 %.

American Airlines AAL.O a déclaré que son chiffre d'affaires du premier trimestre devrait augmenter de plus de 10 %, par rapport à sa prévision précédente de 7 % à 10 %, la demande ayant dépassé les attentes. Le transporteur s'attend maintenant à une perte ajustée par action dans le bas de la fourchette de 10 à 50 cents qu'il prévoyait auparavant.

Le directeur général d'American, Robert Isom, a déclaré que les recettes s'amélioraient plus rapidement que prévu et que la dynamique se poursuivait en avril et en mai. Il a indiqué que la hausse des prix du carburant avait ajouté environ 400 millions de dollars à la facture de carburant de la compagnie aérienne pour le premier trimestre depuis sa dernière mise à jour il y a sept semaines.

United a déclaré que les 10 premières semaines de l'année ont été les plus fortes semaines de réservation de son histoire.

Southwest a déclaré que la vigueur de la demande s'étendait aux voyages d'affaires et de loisirs, le mois de mars étant en passe de devenir le mois le plus important jamais enregistré pour les voyages d'affaires. Elle a maintenu ses perspectives d'expansion significative des marges et de croissance des bénéfices en 2026.

JetBlue JBLU.O a déclaré que la demande s'était renforcée dans les périodes de pointe et les périodes creuses, ainsi que dans les cabines haut de gamme et les cabines principales. La directrice générale Joanna Geraghty a déclaré qu'une toile de fond macro stable était encore nécessaire pour des bénéfices soutenus en 2026.

Frontier Airlines ULCC.O , quant à elle, a légèrement réduit sa prévision de perte trimestrielle, déclarant qu'une demande solide avait permis de compenser l'augmentation des dépenses en carburant.

LES COÛTS DU CARBURANT METTENT À L'ÉPREUVE LE POUVOIR DE FIXATION DES PRIX

Les prix du kérosène ont bondi de plus de 50 % depuis les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran à la fin du mois de février, augmentant les coûts d'une industrie où le carburant est le deuxième poste après la main-d'œuvre et représente généralement 20 à 25 % des coûts d'exploitation totaux.

Les compagnies aériennes américaines sont particulièrement exposées car la plupart d'entre elles ne couvrent pas leurs coûts de carburant, contrairement à certains transporteurs européens et asiatiques qui utilisent des couvertures pour amortir les chocs de prix.

M. Bastian a déclaré que les prix du kérosène avaient "presque doublé depuis le début de l'année", citant une augmentation de 400 millions de dollars des coûts du carburant pour le seul mois de mars.

Il a ajouté que le secteur avait déjà procédé à deux augmentations de tarifs au cours des deux dernières semaines et que Delta restait bien positionnée pour récupérer les coûts plus élevés, avec la possibilité de réduire la capacité si les prix du carburant restaient élevés.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES PARIENT SUR LE MAINTIEN DE LA DEMANDE

United a déclaré qu'elle essayait de compenser la hausse des coûts du carburant, estimée à 4,6 milliards de dollars cette année, par une augmentation des recettes, mais qu'elle avait déjà réduit le nombre de vols pour mai et juin et qu'elle envisageait d'autres réductions.

Le directeur général, Scott Kirby, a déclaré que les réductions visaient les vols les plus faibles, tels que certains vols de milieu de semaine, de samedi et de nuit, et que la compagnie préférait laisser une partie de la demande insatisfaite plutôt que de continuer à desservir des itinéraires qui perdent de l'argent si le prix du carburant reste élevé.

Les dirigeants ont également fait valoir que les tarifs plus élevés ne faisaient pas encore fuir les clients. United a déclaré que les tarifs réservés au cours de la semaine écoulée étaient en hausse de 15 à 20 %, tandis que les recettes provenant de chaque siège transporté en mars devraient augmenter d'environ 14 %, contre environ 8 % à la fin du mois de février.

Selon M. Kirby, les tarifs des compagnies aériennes n'ont pas suivi le rythme de l'inflation depuis 2019, ce qui signifie que les transporteurs peuvent encore augmenter leurs prix sans nuire gravement à la demande, à moins que l'économie dans son ensemble ne s'affaiblisse.

"Au moins, dans l'état actuel des choses, les transporteurs pourraient récupérer "100 % de l'augmentation du prix du carburant"