La forte chute du secteur des semi-conducteurs entraîne les marchés boursiers mondiaux à la baisse en raison des inquiétudes liées aux dépenses dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les cours sont actualisés tout au long de la journée à la clôture du marché américain)

* L'indice des valeurs du secteur des semi-conducteurs enregistre sa plus forte baisse journalière depuis avril 2025

* Le Brent rebondit mais reste sous la barre des 100 dollars

* Le dollar progresse légèrement, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit à 4,835%

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont fortement chuté jeudi, plombés par une vague de ventes massives sur les valeurs des semi-conducteurs, suite aux résultats décevants de Qualcomm et aux craintes qu’un Congrès américain à majorité démocrate ne ralentisse les investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

Les principaux indices de Wall Street ont chuté, le Nasdaq confirmant une correction par rapport à son plus haut historique de clôture. Les valeurs technologiques ont mené la baisse parmi les secteurs du S&P 500, tandis que l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX s’est effondré de 12,2%, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis avril 2025.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 3,4%, le S&P 500 .SPX a glissé de 4,4% et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 5,5%.

L’action Qualcomm QCOM.O a plongé de 9,5% après que les ventes de puces pour smartphones de la société ont déçu les estimations de Wall Street.

“Des résultats décevants et la victoire écrasante des démocrates, qui pourrait ralentir le développement de l’IA, pèsent sur le moral des investisseurs”, a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide. “Il s’agit d’un secteur volatil et cyclique, et lorsque le sentiment change, les réactions sont vives.”

Les candidats aux élections de mi-mandat de mardi qui s’opposaient à l’expansion des centres de données et avaient axé une partie de leur campagne sur des moratoires concernant les nouveaux projets ont également remporté des victoires au Texas et en Géorgie, ce qui renforce les doutes quant aux perspectives des dépenses d’infrastructure liées à l’IA.

L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a reculé de 3,1%, effaçant ses gains antérieurs, tandis que l’indice européen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,38%.

“Les hedge funds vendent massivement depuis des semaines dans ce secteur. Ils se sont retrouvés à découvert hier et ont été contraints de se couvrir, mais la situation d’aujourd’hui montre bien qu’ils restent orientés à la baisse ou qu’ils continuent de réduire leur exposition aux semi-conducteurs et aux néoclouds”, a déclaré M. Hackett.

Toutes les actions dites des “Magnificent Seven” ont chuté ce jour-là, Nvidia NVDA.O perdant 9,3%. Les sociétés dirigées par Elon Musk ont subi de fortes ventes: Tesla TSLA.O a chuté de près de 11% tandis que SpaceX SPCX.O a reculé de 9%.

LE PÉTROLE CHANGE DE CAP

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 3,88% pour clôturer à 98,29 dollars le baril, les investisseurs se concentrant à nouveau sur les incertitudes quant à l’évolution future de la guerre entre les États-Unis et l’Iran. Après les lourdes pertes essuyées mardi par le Parti républicain du président américain Trump lors des élections de mi-mandat, les cours du pétrole avaient chuté.

Trump a reconnu mercredi que la guerre avait joué un rôle dans la défaite des républicains et son vice-président, JD Vance, s'est montré encore plus direct sur X: “La raison pour laquelle nous avons perdu, c'est la guerre.”

Les cours des obligations ont reculé par rapport à leurs plus hauts de la journée, dans le sillage du rebond du prix du brut, entraînant une baisse de 5,73 points de base du rendement des obligations d'État américaines à 10 ans de référence

US10YT=RR , à 4,835%.

Sur le marché des devises, le dollar est passé en territoire positif, s’appréciant face à l’euro EUR=EBS , qui a reculé de 0,1% à 1,1222 dollar, et face à la livre sterling, qui a cédé 0,16% à 1,345 dollar après que la Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois depuis 2023 et laissé entendre que d’autres hausses pourraient s’avérer nécessaires si la guerre en Iran se prolongeait.

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 0,69% à 4.087,62 dollars l'once.