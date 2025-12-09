La force cachée de l'euro pourrait brouiller la "bonne place" de la BCE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stefano Rebaudo

La force de l'euro amplifie l'effet déflationniste de la machine à exporter de la Chine , ce qui pourrait finir par être le catalyseur qui pourrait faire sortir la Banque centrale européenne de sa "bonne place" et l'inciter à procéder à de nouvelles baisses de taux d'intérêt.

L'euro EUR= se situe autour de 1,166 $, après avoir atteint un plus haut de quatre ans de 1,1918 $ en septembre et s'apprête à enregistrer un gain de près de 13 % cette année, le plus important depuis 2017.

L'EURO EST PLUS CHER QU'IL N'Y PARAÎT

Le taux de change effectif réel de l'euro de la BCE - essentiellement le panier de devises des principaux partenaires commerciaux ajusté en fonction de l'inflation - a atteint un sommet de 98,68 en septembre, le plus élevé depuis mai 2014. Il était à 97,81 en novembre aEUZXTWEYRF .

Le taux nominal EUREER=ECBF , qui se situe autour de 129,96, a atteint un record de 130,87 en septembre, ayant augmenté de 5,7% jusqu'à présent en 2025.

"L'euro est beaucoup plus cher qu'il n'y paraît", a déclaré Themos Fiotakis, responsable mondial de la stratégie de change chez Barclays.

"Si vous regardez l'euro sur une base pondérée en fonction des échanges commerciaux, ainsi que par rapport à certains de ses concurrents plus directs, vous verrez que l'euro se situe à des niveaux historiquement élevés", a-t-il affirmé, ajoutant que la prise en compte des droits de douane américains permet d'obtenir un taux de change de l'euro plus proche de 1,28 dollar.

L'un des principaux moteurs de la hausse de l'euro pondéré en fonction des échanges commerciaux a été la chute de 7 % du yuan chinois sur le marché offshore cette année EURCNH= .

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Europe. Les données les plus récentes montrent que la zone euro a enregistré un déficit commercial de 33 milliards d'euros avec la Chine en septembre, contre un excédent de 22,2 milliards d'euros avec les États-Unis, le deuxième partenaire de la région.

UNE OU DEUX BAISSES DE TAUX ENCORE POSSIBLES

Goldman Sachs a récemment revu à la hausse les perspectives de croissance de la Chine, les plus importantes depuis dix ans, en affirmant que les efforts déployés par Pékin pour inonder les marchés de produits bon marché pourraient attiser la déflation, en particulier en Europe.

Les exportateurs chinois chercheront à étendre leur empreinte sur des marchés autres que les États-Unis et, compte tenu de la mainmise du pays sur l'approvisionnement en matières premières rares, il pourrait y avoir peu de place pour les barrières commerciales.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos , a déclaré en juillet que la banque centrale pouvait ignorer une appréciation de l'euro jusqu'à 1,20 dollar, mais que cela deviendrait "beaucoup plus compliqué" au-delà de ce niveau.

"Nous n'observons qu'une répercussion limitée du taux de change jusqu'à présent, car les marges sont encore en train de se reconstituer, et ce processus n'est peut-être pas encore terminé", a déclaré Simon Wells, économiste en chef pour l'Europe chez HSBC.

"Si l'euro pondéré en fonction des échanges commerciaux devait s'apprécier fortement à partir de maintenant, disons d'environ 5 %, cela pourrait bien déclencher un nouvel assouplissement de la politique", a-t-il ajouté, notant que dans ce cas, il y aurait probablement plus d'une réduction. Martin Kocher , fonctionnaire de la BCE, a déclaré en septembre que le taux de change ne constituait pas un risque, mais qu'une nouvelle appréciation de l'euro pourrait "devenir problématique" pour les exportateurs, tandis que Martins Kazaks a récemment déclaré que le taux de change et les flux commerciaux chinois constituaient les principaux risques pour les perspectives de la politique de la banque centrale.

"Ce que je dis à mes clients, c'est que notre hypothèse de base reste que les taux resteront inchangés, mais que la probabilité que la BCE réduise ses taux une ou deux fois de plus d'ici l'été de l'année prochaine reste assez élevée", a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la recherche macroéconomique et économiste en chef de la zone euro chez ING.

"L'histoire de la Chine pourrait être le facteur décisif qui poussera la BCE à réduire ses taux."

LES PARIS SUR LES TAUX DE LA BCE SENSIBLES AUX TENSIONS COMMERCIALES Les marchés montrent que les opérateurs s'attendent à ce que la BCE maintienne fermement ses taux jusqu'en mars 2027 au moins. Mais les tarifs douaniers et les craintes d'une guerre commerciale mondiale ont fait remonter ce prix d'un plus bas en avril de 1,55 %, lorsque Trump a imposé des tarifs douaniers à tous les principaux partenaires commerciaux.

Les stratèges affirment que les perspectives pour l'euro resteront dominées par la différence entre les taux d'intérêt de la zone euro et ceux des États-Unis. La Réserve fédérale devrait procéder à une série de réductions l'année prochaine, ce qui pourrait peser sur le dollar et, par conséquent, stimuler l'euro.

"La baisse des taux et l'affaiblissement du dollar vont de pair", a déclaré Andreas Koenig, responsable de la gestion des devises mondiales chez Amundi Asset Management, en faisant valoir que M. Trump influencera la Fed dans le sens d'un plus grand assouplissement à l'approche des élections de mi-mandat.

"Je pense que la première séquence est une baisse du dollar, puis une accélération de l'économie américaine."