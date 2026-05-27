La Fondation OpenAI s'engage à verser 250 millions de dollars pour aider les travailleurs et les économies à faire face aux bouleversements liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'organisation à but non lucratif qui chapeaute OpenAI va consacrer une enveloppe initiale de 250 millions de dollars à des subventions, des partenariats et des actions directes visant à aider les travailleurs et les économies à faire face aux bouleversements provoqués par les technologies d'IA, a-t-elle annoncé mercredi. Ces fonds, qui constituent le premier engagement de ce type de la Fondation OpenAI, serviront à financer la recherche sur l'impact de l'IA sur le marché du travail, à soutenir les travailleurs et les communautés confrontés à des pertes d'emploi à court terme, et à explorer de nouvelles façons de répartir plus largement les gains économiques générés par l'IA. « Le rythme actuel des changements signifie que la marge de manœuvre pour réussir est plus courte que ce à quoi nous sommes habitués, et que le coût d'un échec est considérable », a déclaré l'organisation à but non lucratif dans un communiqué. L'utilisation croissante d'outils d'IA capables d'automatiser des tâches telles que le codage a suscité des craintes de pertes d'emplois généralisées, plusieurs entreprises, dont Block

XYZ.N et Standard Chartered STAN.L , ayant explicitement invoqué les gains d'efficacité liés à l'IA pour justifier de récents licenciements. La Fondation OpenAI a reçu l’année dernière une participation de 26 % dans l’entité à but lucratif de la start-up dans le cadre d’une restructuration qui évaluait alorssa participation à 130 milliards de dollars, ce qui en faisait l’une des plus grandes organisations caritatives au monde. En mars , OpenAI s’est engagée à investir au moins 1 milliard de dollars par l’intermédiaire de l’organisation à but non lucratif au cours de l’année suivante dans des projets liés à l’IA, notamment dans les sciences de la vie et les programmes communautaires. La fondation a déclaré mercredi que ses premières initiatives seraient annoncées plus tard dans l'année et qu'elle était en train de constituer une équipe qui ne se contenterait pas de distribuer des subventions comme une organisation à but non lucratif classique, mais qui gérerait également certains programmes directement, au lieu d'agir uniquement en tant qu'intermédiaire.

Les subventions seront accordées à des organisations à but non lucratif ainsi qu'à un large éventail d'autres organisations, a-t-elle précisé.

Parmi les projets qui intéressent la fondation figurent ceux qui font appel à des simulations basées sur l'IA pour modéliser l'évolution possible des économies à mesure que la technologie s'améliore.