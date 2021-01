La fondation Ethos se dote d'un directeur adjoint

(NEWSManagers.com) - La fondation suisse Ethos, dédiée aux investissements socialement responsables, a annoncé ce 12 janvier la nomination d'Anthony Gloor au poste de directeur adjoint.

Anthony Gloor arrive du sein du cabinet d' audit Deloitte en Suisse romande, dont il fut directeur adjoint entre 2012 et 2015. Il est par ailleurs membre de la direction d'Ethos depuis 2015 en tant que responsable de l' administration générale, des finances, des publications et des instruments de communication, du développement et de la maintenance des infrastructures informatiques, du système de gestion des risques, ainsi que du contrôle interne et de la compliance. Un rôle qu' il continuera d' assurer en parallèle de ses activités de directeur adjoint.