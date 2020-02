LA FONCIÈRE VERTE : CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 2019

Paris, le 27 février 2020



LA FONCIERE VERTE (FR0000039638 - LFVE) annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé non audité pour l'année 2019.



Les revenus des activités constatés sur l'année 2019 s'élèvent à 16,17 M€, soit une hausse de 21,8% par rapport à l'année 2018.



Depuis le 1er janvier 2019, les charges locatives refacturées aux preneurs sont désormais intégrées aux revenus locatifs, soit 1 608 K€ pour l'année 2019. Sur l'ensemble de l'année, l'augmentation des loyers s'établit à +9,8% par rapport à l'année 2018. Cette hausse des loyers de 1 292 K€ s'explique par l'effet année pleine de la mise en loyer de l'immeuble de bureaux loué à EDF dans la zone d'activités de Chambéry-Technolac (699 K€), la mise en loyer du nouveau bâtiment de Chassieu en août 2019 (299 K€) et de travaux sur quelques sites et par l'application de l'indexation sur les baux existants (280 K€).



Au 31 décembre 2019, le taux de location des actifs immobiliers est de 97%.



La Foncière Verte continue à étudier des dossiers d'investissements dans des actifs immobiliers pour accroître son portefeuille.