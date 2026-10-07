La Floride demande au tribunal d'obliger Meta à modifier Facebook et Instagram pour les adolescents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Floride a décidé de ne pas adhérer à l'accord interétatique conclu par Meta en août

* L'État souhaite que des modifications soient apportées alors que l'affaire suit son cours

* Les modifications demandées sont plus strictes que celles auxquelles Meta avait précédemment consenti

(Ajout d'un commentaire de Meta aux paragraphes 4 et 5)

par Diana Novak Jones

La Floride a demandé mercredi à un juge d’État d’ordonner des modifications sur Instagram et Facebook afin de mieux protéger les jeunes utilisateurs, poursuivant ainsi une action en justice accusant la société mère Meta Platforms META.O de nuire aux adolescents, alors que la plupart des États ont réglé des plaintes similaires par le biais d’un accord global.

Dans un mémoire déposé auprès d’un tribunal du comté de Pasco, le procureur général de Floride, James Uthmeier, a demandé une injonction provisoire obligeant Meta à identifier et à exclure de ces plateformes les utilisateurs de l’État âgés de moins de 14 ans, à limiter l’utilisation de toutes les applications par les adolescents de cet État à deux heures par jour et à désactiver pour eux des fonctionnalités telles que la lecture automatique et le défilement infini.

La requête demandait que ces mesures soient mises en œuvre immédiatement et restent en vigueur pendant toute la durée de la procédure judiciaire.

Dans un communiqué, un porte-parole de Meta a déclaré qu’après l’accord conclu par l’entreprise avec la quasi-totalité des autres États, la Floride devrait s’attacher à inciter d’autres plateformes à prendre des mesures.

« Le procureur général devrait utiliser les ressources des contribuables pour amener YouTube et TikTok à donner plus de moyens aux parents et à protéger les adolescents en Floride. Nous regrettons qu’il ait choisi, au lieu de cela, de demander une injonction préliminaire sans fondement alors que le litige dure depuis des années », a déclaré le porte-parole.

Le procès intenté par la Floride contre Meta, qui accuse l’entreprise d’avoir sciemment conçu ses plateformes pour qu’elles créent une dépendance chez les jeunes utilisateurs et d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité, fait partie des dizaines de poursuites similaires engagées par des États à travers le pays.

En août, Meta a conclu des accords avec 48 de ces autres États ainsi qu’avec Washington, DC, s’engageant à verser jusqu’à 18 milliards de dollars et à apporter des modifications pour les adolescents utilisant ses plateformes.

Meta a déclaré qu’elle s’efforçait d’assurer la sécurité des adolescents sur ses plateformes, et l’entreprise a nié toute faute en acceptant cet accord. Le montant total de l’indemnisation représente environ trois à quatre mois de bénéfices et environ un mois de chiffre d’affaires pour Meta.

Uthmeier, un républicain, a choisi de ne pas se joindre à l'accord et de poursuivre son action en justice.

La Floride a déclaré dans son dossier que cet accord ne constituait qu’une “simple tape sur les doigts”, qu’il serait “cyniquement considéré comme le prix à payer pour faire des affaires” et qu’il “n’empêcherait en aucun cas ce type de comportement à l’avenir”.

Les modifications demandées par Uthmeier dans son mémoire sont plus strictes que celles auxquelles l’entreprise a consenti dans le cadre de cet accord, car elles consisteraient à bloquer l’accès des adolescents à la messagerie une fois leurs limites de temps atteintes et à interdire à l’entreprise de leur montrer des publicités.

Les modifications que Meta a accepté d’apporter dans le cadre de l’accord montrent que ces changements sont possibles, a fait valoir le cabinet de Uthmeier.