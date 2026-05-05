La Flandre, région belge, envisage d'autoriser le logiciel de conduite autonome supervisée de Tesla

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La ministre des Transports de la Flandre (Belgique), Annick de Ridder, a déclaré mardi que son département examinait la possibilité pour sa région d'adopter rapidement le logiciel d'aide à la conduite "Full Self-Driving" du constructeur américain de voitures électriques Tesla

TSLA.O . Après que l'autorité de régulation néerlandaise a approuvé à titre provisoire le mois dernier l'utilisation de ce logiciel sur les routes néerlandaises, une première dans l'UE, Mme de Ridder a déclaré avoir demandé à Tesla de fournir des documents afin de pouvoir éventuellement suivre cette initiative dans sa région, a-t-elle indiqué dans un message publié sur X.