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La Flandre, région belge, envisage d'autoriser le logiciel de conduite autonome supervisée de Tesla
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre des Transports de la Flandre (Belgique), Annick de Ridder, a déclaré mardi que son département examinait la possibilité pour sa région d'adopter rapidement le logiciel d'aide à la conduite "Full Self-Driving" du constructeur américain de voitures électriques Tesla

TSLA.O . Après que l'autorité de régulation néerlandaise a approuvé à titre provisoire le mois dernier l'utilisation de ce logiciel sur les routes néerlandaises, une première dans l'UE, Mme de Ridder a déclaré avoir demandé à Tesla de fournir des documents afin de pouvoir éventuellement suivre cette initiative dans sa région, a-t-elle indiqué dans un message publié sur X.

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