La flambée des taux va-t-elle venir chatouiller Wall Street ?

Le début de semaine s'annonce maussade outre-Atlantique : à l'ouverture de Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 sont attendus à l'équilibre tandis que le Nasdaq 100 devrait céder 0,15%. Si la hausse des rendements obligataires est une source d'inquiétude, les récents chiffres de l'emploi ont tempéré les craintes d'un nouveau tour de vis monétaire de la Fed. Les actions US peuvent par ailleurs compter sur un soutien de taille : la vigueur des résultats.

5,28%. C'est désormais le rendement des T-Bonds à 10 ans, un niveau inexploré depuis près d'un quart de siècle. L'envolée des taux ravive les craintes d'un environnement monétaire plus restrictif. Les dernières statistiques continuent en effet de témoigner de la résilience de l'économie américaine : le PIB résiste, tandis que les données de consommation ont été révisées à la hausse.

Cette vigueur ne suffit toutefois pas à convaincre les investisseurs d'un nouveau resserrement imminent. Les intervenants estiment à 79,5% la probabilité d'un statu quo de la Fed le 28 octobre, rassurés par l'indice PCE, l'un des indicateurs d'inflation privilégiés par la banque centrale américaine, qui s'est établi en dessous des attentes la semaine dernière. Le ralentissement du marché de l'emploi outre-Atlantique plaide aussi pour le statu quo.

"La remontée des taux longs n'inquiète pas outre mesure. Elle reflète d'abord la résilience américaine, dont les prévisions de croissance sont régulièrement révisées à la hausse. S'y ajoute un arbitrage structurel des investisseurs entre dette souveraine et dette des hyperscalers", note Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Les investisseurs surveilleront néanmoins avec attention à 16h la parution de l'indice ISM (Institute for Supply Management), attendu à 55,7 après 55,4 le mois précédent.

Sur le front pétrolier, le regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient maintient également les investisseurs en alerte. Le baril de WTI s'échange à 90,4 USD (-0,4%), tandis que le Brent est à 102,1 USD (-0,2%), alors que l'Arabie saoudite et les forces yéménites qui lui sont alliées ont lancé une offensive contre les rebelles houthis.

"Du point de vue du marché pétrolier, la question essentielle n'est pas tant de savoir qui contrôle le plus de territoire au Yémen, mais plutôt si le pétrole saoudien et celui des pays du Golfe peuvent à nouveau transiter par la mer Rouge dans des conditions de sécurité acceptables", indique Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

"À court terme, nous estimons que l'impact sur les exportations reste négatif. Les combats s'intensifient, les navires sont fréquemment pris pour cible et les infrastructures saoudiennes sont déjà sous pression", ajoute l'expert.

Malgré cette accumulation de facteurs de risque, les actions américaines conservent un soutien de taille : la vigueur des résultats des entreprises. "Les actions restent portées par d'excellents résultats et des anticipations réalistes, pour un PER du S&P 500 d'environ 23", souligne Pictet AM.

Enfin, Boeing devrait ouvrir en hausse à New York après que la FAA a rapporté que le problème affectant le logiciel de navigation du 737 MAX ne présentait finalement pas de risque pour la sécurité. Une décision qui devrait permettre de reprendre le processus de certification du MAX-10, avec une homologation potentiellement imminente et de premières livraisons attendues en 2027.