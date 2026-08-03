La flambée des cours du pétrole, alimentée par le conflit, devrait propulser les bénéfices du secteur du schiste à leur plus haut niveau depuis 2022

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* Le Brent s'est établi en moyenne à 126,41 dollars le baril en avril, contre 69,82 dollars en janvier

* Les analystes s'attendent à des rendements pour les actionnaires, et non à une augmentation des forages

par Katha Kalia et Dharna Bafna

Les producteurs américains de pétrole de schiste devraient afficher leurs meilleurs résultats trimestriels depuis 2022 après que la guerre en Iran a fait flamber les cours du brut. Les analystes s'attendent à ce qu'une grande partie de ces bénéfices exceptionnels soit redistribuée aux actionnaires plutôt que consacrée à l'augmentation de la production.

ConocoPhillips COP.N , Occidental Petroleum OXY.N , EOG Resources EOG.N , Diamondback Energy FANG.O et Devon Energy

DVN.N figurent parmi les producteurs qui devraient afficher des résultats nettement en hausse au deuxième trimestre, les cours de référence du pétrole ayant progressé pendant la majeure partie de la période, ce qui a stimulé les flux de trésorerie dans l’ensemble du secteur.

Le conflit, qui a éclaté fin février, a perturbé les approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient et le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz, faisant passer le prix du Brent d’une moyenne de 69,82 dollars le baril en janvier à 126,41 dollars en avril, et celui du WTI de 65,17 dollars à 109,64 dollars.

Cette hausse des bénéfices devrait rivaliser avec la manne dont les producteurs avaient bénéficié après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Contrairement à cette époque, cependant, les analystes estiment que les entreprises ne devraient pas intensifier leurs forages, mais privilégieront plutôt les dividendes, les rachats d’actions et le renforcement de leur bilan.

Joshua Aguilar, analyste chez Morningstar, a déclaré que les marchés du brut pourraient connaître une offre excédentaire si le conflit entre les États-Unis et l’Iran venait à être résolu, mais les analystes estiment que des bilans plus solides et une gestion rigoureuse des dépenses placent les producteurs de schiste dans une meilleure position qu’en 2022 pour résister à une baisse des cours du pétrole.

Drew Depoe, analyste chez Enverus, a indiqué que la majeure partie des flux de trésorerie supplémentaires serait probablement redistribuée aux actionnaires, tandis qu’Arif Gasilov, associé au sein du cabinet de conseil Gasilov Group, a souligné que les producteurs avaient abordé le dernier choc géopolitique avec des bilans bien plus solides qu’en 2022.

Matthew Bernstein, analyste chez Rystad Energy, a indiqué que seule la société Diamondback avait explicitement établi un lien entre la hausse des cours du pétrole et une activité accrue.

Les géants pétroliers Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N ont affiché de solides bénéfices au deuxième trimestre: Chevron a dépassé les estimations en enregistrant son bénéfice le plus élevé depuis six ans, tandis qu’Exxon a déçu les attentes malgré un bénéfice record depuis quatre ans.