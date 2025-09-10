La fintech suédoise Klarna s'apprête à faire des débuts très attendus à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 1,37 milliard de dollars

La fintech suédoise Klarna commencera à être cotée à la Bourse de New York mercredi, après avoir levé 1,37 milliard de dollars lors de son introduction en bourse, mettant ainsi fin à une attente de plusieurs années pour une cotation et renforçant le rebond du marché américain des introductions en bourse.

Le prêteur buy-now, pay-later (BNPL) est à la tête d'une liste de sept entreprises, dont Gemini, la bourse de cryptomonnaies des jumeaux Winklevoss, qui s'apprêtent à entrer en bourse à New York d'ici vendredi, dans ce qui devrait être la plus grande semaine d'introduction en bourse du marché américain depuis des années.

La volatilité induite par les tarifs douaniers au début de l'année avait freiné la reprise des nouvelles émissions après une période de sécheresse de près de trois ans.

Klarna et plusieurs autres grands noms de avaient interrompu leurs projets d'introduction en bourse en avril, après que la volatilité des tarifs eut ébranlé les marchés boursiers.

Mardi, Klarna et certains de ses investisseurs ont vendu 34,3 millions d'actions à 40 dollars chacune, ce qui est supérieur à la fourchette prévue entre 35 et 37 dollars.

"Les 15 milliards de dollars sont loin d'être décevants étant donné qu'ils étaient supérieurs à la fourchette de prix de Klarna et montrent une tendance continue des émetteurs à être conservateurs dans leurs attentes initiales en matière d'évaluation afin de susciter la demande des investisseurs et, espérons-le, de les laisser sur leur faim", a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés des capitaux propres chez Mergermarket.

À son apogée en 2021, Klarna a levé des fonds pour une valeur de 45,6 milliards de dollars, qui a chuté à 6,7 milliards de dollars un an plus tard en raison de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt.

Cela fait des années que l'entreprise vise une introduction en bourse à New York, après avoir envisagé une cotation directe - une voie qui permet d'éviter la vente de nouvelles actions et les coûts d'une introduction en bourse traditionnelle - en 2021.

BNPL EN FOCUS

Klarna, fondée en 2005 à l'époque où le commerce électronique était naissant, est devenue depuis un poids lourd de la BNPL, contribuant à remodeler les achats en ligne grâce à son modèle de financement à court terme.

La BNPL permet aux acheteurs de payer les produits par petits versements échelonnés dans le temps et a gagné en popularité depuis la pandémie de COVID-19.

L'activité prend de l'ampleur à mesure que les clients font face à une inflation galopante, à des fissures sur le marché de l'emploi et à un ralentissement de la croissance des revenus.

"L'introduction en bourse de Klarna sera un thermomètre, montrant à quel point les investisseurs pensent que BNPL est en pleine expansion", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Son rival américain Affirm AFRM.O a une valorisation boursière de 29 milliards de dollars et ses actions ont bondi de 45 % cette année. Son dernier rapport trimestriel fait état d'une valeur de commande moyenne de 276 dollars, contre 101 dollars pour Klarna pour l'exercice clos le 30 juin, selon son dossier d'introduction en bourse.

Alors que Klarna cible principalement les petits achats et les prêts à court terme, Affirm se concentre sur les achats importants avec des financements à taux zéro de plus longue durée.

Rentable au cours de ses 14 premières années d'existence, Klarna a essuyé des pertes ces dernières années en raison de son expansion aux États-Unis et sur d'autres marchés.

Les analystes estiment que BNPL va progressivement prendre des parts de marché aux cartes de débit dans les années à venir, car les consommateurs apprécient de plus en plus la possibilité d'étaler les paiements dans le temps.