La fintech SoFi progresse après que J.P. Morgan l'a relevée à "surpondérer"
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société fintech SoFi Technologies SOFI.O augmentent de 4 % à 22,96 $ sur le marché libre après que J.P. Morgan a relevé le titre de "neutre" à "surpondérer"

** La société de courtage attribue le relèvement à l'"exécution indéniable" et à la "valorisation plus tenable" de l'entreprise

** SOFI a publié vendredi un bénéfice par action ajusté de 13 cents pour le quatrième trimestre, contre 12 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 9,4 % après les résultats, ce qui constitue un point d'entrée attractif - JPM

** La société de courtage dit que l'entreprise continue d'ajouter des clients et des dépôts à un rythme record alors que d'autres fintechs perdent des dépôts ou stagnent

** Nous pensons que la société sera finalement gagnante dans l'espace des néo-banques et des banques numériques et qu'elle pourrait devenir l'"American Express" de la fintech", déclare JPM

** La société de courtage s'attend maintenant à ce que l'Ebitda ajusté de l'entreprise pour l'exercice 26 s'élève à 1,58 milliard de dollars, contre 1,43 milliard de dollars précédemment

** 8 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et quatre à "vendre" ou moins; le PT médian est de 27 dollars

** SOFI a gagné 70 % en 2025; à la dernière clôture, l'action a baissé de 15,7 % depuis le début de l'année

